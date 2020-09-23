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توك شو

بدل ما نتحبس تاني.. أستاذ أوبئة يحذر بشدة من موجة كورونا الثانية

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:33 م
الدكتور اسلام عنان،
الدكتور اسلام عنان، استاذ اقتصاديات الصحة
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الاوبئة، إنه من المتوقع أن تلتحم الموجة الثانية لكورونا بالموجة الأولى، مشددًا على أن أي حالة وفاة أزمة وكارثة لأسرة مصرية، منوهًا بأن أعراض الإصابة بفيروس كورونا أصبحت أقل، وهو ما نتج عنه انخفاض أعداد الوفيات.

وشدد الدكتور إسلام عنان، خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، على ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، معلقًا: "خلونا نلتزم الشهر ده أحسن ما نقعد في البيت تاني في الشتاء".

وذكر أن هناك بروتوكولين لعلاج مصابي كورونا ولا يوجد أي نقص للأدوية، معقبًا: "حتى لو حدث موجة ثانية الناس بقى عندها معرفة بالأعراض والأطباء والمستشفيات جاهزة بالعلاج".

واوضح أنه لا يوجد أي وباء على مر التاريخ يأتي بموجة واحدة فقط، ولكن دائمًا ما تكون الموجة الثانية أضعف، موضحًا أنه لم يحدث نهائيًا أن كانت الموجة الثانية لأي وباء أقوى سوى بالأنفلونزا الإسبانية فقط. 

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