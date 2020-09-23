جددي سفرتك بطريقة عمل كشك بالجمبري

كشك بالجمبري من الأطباق الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تحضيرها في المنزل لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات و أقل المكونات على طريقة الشيف هشام السيد مقدم برنامج شبكة و صنارة.
مقادير كشك بالجمبري
جمبري
زبادي
بصل مفروم
دقيق
حليب
ماء
-للتقديم
بصل محمر
صلصة طماطم مطبوخة
خبز محمر مثلثات
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طريقة تحضير كشك بالجمبري
-يخلط الدقيق مع الزبادي ويترك جانبا
-يسخن الزيت في الطاسة ثم يضاف البصل، والملح والفلفل
-يضاف الجمبري ويقلب ثم يضاف مزيج الزبادي والحليب
-أخيرا، يضاف الماء حسب الحاجة مع التقليب حتى يصبح القوام كريمي
-يقدم مع الخبز المحمص، والصلصة