جددي سفرتك بطريقة عمل كشك بالجمبري

مقادير كشك بالجمبري

جمبري

زبادي

بصل مفروم

دقيق

حليب

ماء





-للتقديم

بصل محمر

صلصة طماطم مطبوخة

خبز محمر مثلثات





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طريقة تحضير كشك بالجمبري

-يخلط الدقيق مع الزبادي ويترك جانبا

-يسخن الزيت في الطاسة ثم يضاف البصل، والملح والفلفل

-يضاف الجمبري ويقلب ثم يضاف مزيج الزبادي والحليب

-أخيرا، يضاف الماء حسب الحاجة مع التقليب حتى يصبح القوام كريمي