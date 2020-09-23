AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

جددي سفرتك بطريقة عمل كشك بالجمبري

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:59 م
كشك بالجمبري
كشك بالجمبري
Advertisements
هاجر هانئ
كشك بالجمبري من الأطباق الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تحضيرها في المنزل لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات و أقل المكونات على طريقة الشيف هشام السيد مقدم برنامج شبكة و صنارة.

مقادير كشك بالجمبري
جمبري 
زبادي 
بصل مفروم 
دقيق 
حليب 
ماء 

-للتقديم
بصل محمر 
صلصة طماطم مطبوخة
خبز محمر  مثلثات

اقرأ ايضا..

طريقة تحضير كشك بالجمبري
-يخلط الدقيق مع الزبادي ويترك جانبا
-يسخن الزيت في الطاسة ثم يضاف البصل، والملح والفلفل
-يضاف الجمبري ويقلب ثم يضاف مزيج الزبادي والحليب
-أخيرا، يضاف الماء حسب الحاجة مع التقليب حتى يصبح القوام كريمي
-يقدم مع الخبز المحمص، والصلصة

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرفي على طريقة تحضير الفول باللحمة المفرومة

بدون تعب.. طريقة عمل فتة الكوارع اللذيذة

مش بس محمر.. طرق مبتكرة لتحضير الممبار فى عيد الأضحي

طريقة عمل الفتة.. 6 وصفات متنوعة ولذيذة.. أغربها الكباب واللسان

جددي سفرتك بـ طريقة عمل أرز مقلي بالأناناس ..فيديو

طريقة تحضير الفول باللحمة المفرومة

ترشيحاتنا

رحلة ترفيهية تتحول إلى مأتم.. مصرع طفل فجأة أمام عائلته وشقيقاه في حالة حرجة

السيطرة على حريق شب فى عقار بمصر الجديدة

وزير المالية: تخصيص 13 مليار جنيه لمبادرة "مايغلاش عليك"

بفساتين قصيرة.. ليلي علوي وإلهام شاهين تتألقان في أحدث ظهور لهما

مع زوجها.. حنان مطاوع تلفت انتباه متابعيها بإطلالتها الجذابة

السيسي يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي والمشير خليفة حفتر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إلغاء حفل زفافها بسبب أزمة كورونا.. خبر مؤلم يقلب حياة عروس رأسًا على عقب

بفستان ملفت.. جوهرة تخطف الأنظار برفقة تامر حسني

بالفستان الأبيض.. مي سليم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة