بمكياج جذاب ومجوهرات لافتة.. نسرين طافش تستعرض جمالها على الإنستجرام





تألقت نسرين طافش في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت ذا أكمام طويلة باللون الزيتي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات واتسم التصميم بقصته المتناسقة معها. فستانا





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تزينت نسرين طافش بمجموعة من المجوهرات اللافتة ذات اللون الذهبي مما منحها إطلالة متكاملة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.





أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين طافش على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية التي كشفت عن جمال ملامحها.



