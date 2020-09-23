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مرأة

بمكياج جذاب ومجوهرات لافتة.. نسرين طافش تستعرض جمالها على الإنستجرام

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:33 م
نسرين طافش
نسرين طافش
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت نسرين طافش في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا ذا أكمام طويلة باللون الزيتي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات واتسم التصميم بقصته المتناسقة معها.

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تزينت نسرين طافش بمجموعة من المجوهرات اللافتة ذات اللون الذهبي مما منحها إطلالة متكاملة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين طافش على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية التي كشفت عن جمال ملامحها.

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