وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يعقد اجتماعا مع قيادات المديرية لمتابعة مبادرة الأمراض المزمنة

اجتمع الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ووكلاء المديرية ومديري الادارات الفنية بالمديرية مع السادة مديرى المستشفيات العامة والمركزية ومديري الادارات الصحية على مستوى المحافظة .





وذلك لمناقشة عدة موضوعات متعلقة بتقديم الخدمات الطبية داخل المستشفيات والادارات حيث ناقش فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الامراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي والتي دشنت يوم الجمعه الماضي والموافق 18 /9/2020 والتي تستمر حتى 31/12/2020 .





وشدد على ضرورة تشجيع المواطنين وحثهم على المشاركة و حسن تعامل الفرق الطبية مع المرضى وتوفير كافة أوجه الرعاية لهم .





جدير بالذكر ان المبادرة تهدف إلى الاكتشاف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج والحد من مضاعفات ووفيات الامراض المزمنة وتستهدف المبادرة جميع المواطنين فوق 40 عاما وتقدم الخدمات الاتيه:

الكشف المبكر عن مرضى السكر وارتفاع ضغط الدم وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة.

و الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي لدى مرضى الأمراض المزمنة.

كذلك إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وصرف العلاج بشكل دوري و التوعية الصحية للمواطنين.





وتتم هذه الخدمات من خلال فرق عمل مدربة بجميع وحدات ومراكز طب الاسرة حيث يصل عدد الفرق ل 510 فريق ويتم العمل علي فترتين من 9 صباحا وحتى 3 عصرا ومن 3 عصرا وحتى 9 مساءا



