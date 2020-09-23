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محافظات

غلق 17 منشأة طبية وعيادات ومراكز علاج.. اعرف السبب

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:03 م
صدى البلد
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همت الحسينى
 قرر الدكتور أيمن مختار  محافظ الدقهليه اليوم  غلق 17 منشآة وعيادات طبيه بعدد من مراكز ومدن المحافظه فى كل من بلقاس والمنصورة ونبروه وطلخا وتمى الامديد ودكرنس.

 وقد شملت عيادات اطفال حديثى الولاده ، وعلاج طبيعى ونساء وتوليد و باطنه و وتحاليل طبية وجلديه واطفال وجراحه الكلى وتخصصات مختلفه.

جاء قرار محافظ الدقهلية  باغلاق هذه المنشآت غلقا اداريا  بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحه بشان المرور الميدانى لادارة العلاج الحر بمديريه الصحه للتاكد من التزام المنشآت الطبيه بالاشتراطات والقواعد المنظمه للعمل فى مثل هذة المنشآت وتبث مخالفه المنشآت التى تقرر غلقها  لاحكام القوانين المنظمه لعمل المنشآت الطبيه الخاصه

 ووجه" مختار " لوكيل وزاره الصحه باتخاذ كافه الاجراءات القانونيه حيال المخالفين مشيرا لاهميه تكثيف حملات المرور والتفتيش على كافه المنشآت الطبيه بنطاق المحافظه حرصا على صحه وحياه المواطنين وكذا تطبيق القانون بكل الحسم والحزم حفاظا على حقوق الدوله و المواطنين.
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