AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ القاهرة: المواطن سيحصل على خدمات المحليات من منزله قريبا.. والبداية بمصر الجديدة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:47 م
محافظ القاهرة يتفقد
محافظ القاهرة يتفقد المركز التكنولوجي
Advertisements
عبد العزيز جمال
تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة سير العمل بالمركز التكنولوجي لحي مصر الجديدة الذي يتم إعداده كنموذج استرشادى للحي الذي يقدم خدمات إلكترونية عن بعد ليتم تطبيقه في بقية الأحياء في اطار التحول الرقمي وسعي الدولة لميكنة دورات العمل والانتقال إلى الخدمات الإلكترونية.

وتابع المحافظ دورات العمل بالمركز ومستوى تدريب العاملين وكيفية التعامل مع طلبات الجمهور الكترونيًا وجودة الخدمة المقدمة مشيرًا إلى أن هذا التطوير يهدف الى تقديم الخدمات بشكل الكتروني عن بعد ، وتوحيد إجراءات التعامل مع كافة المواطنين. 

وأكد محافظ القاهرة أن المركز التكنولوجى لحى مصر الجديدة واحد من 15 حى مميكن يستطيع المواطن الحصول على خدماتها من منزله حيث تم تفعيل ٤٢ خدمة الكترونية بالحي منها الاطلاع على التراخيص السابقة ،  وموقف الرخصة ، الاستعلام عن المستندات ورسوم وإجراءات الخدمات المقدمة ،  طلب بدل فاقد رخصة بناء صورة طبق الأصل من الرخصة ، طلب معاينة ، طلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه ، طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى ، استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم ، طلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة لمحل ، طلب قيد اتحاد شاغلين ، صورة طبق الأصل من قرار هدم ، طلب تجديد رخصة مصعد ، طلب رخصة تشغيل مصعد ، طلب تصالح على مخالفة، طلب شهادة بيانات منشأة وغيرها من الخدمات التي يستطيع المواطن الحصول عليها دون الذهاب إلى الحي. 

وأضاف محافظ القاهرة بأنه يتم التنسيق مع وزارة الاتصالات للربط مع الجهات الخارجية لتقليل زمن تقديم الخدمة والتأكد من صحة البيانات .. مشيرا إلى أنه تم تفعيل خدمة الاستعلام عن مدى قانونية تراخيص الوحدات السكنية بالحى قبل التقدم لشراءها ، كما سيتم اعطاء المواطن إفادة بذلك لبيان ما عليها من مخالفات.

وأكد محافظ القاهرة أن مشروع ميكنة الأحياء يأتي في إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لتطوير خدمات المواطنين وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة من خلال المراكز التكنولوجية لخدمـة المواطنين والتي يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجيـة وذلك لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات بالإضافة إلى المساهمة في إستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا الى رضاء المواطنين.

وأضاف المحافظ أن المحافظة وضعت خطة لبرنامج العمل الالكتروني لتحديث العمل الإداري ضمن رؤية الدولة 2030 بتطوير نظام حوكمة متكامل يضمن سير العمل بكفاءة مع تسهيل الإجراءات بين الإدارات المختلفة ذات العلاقة الواحدة ، وتقديم المعلومة والخدمة للمواطنين ، بالاضافة إلى الإعداد الجيد للعاملين من خلال دورات تدريبية لهم بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية.

وأشار المحافظ إلى أن هذا التطوير يعتمد على منظومة الكترونية موحدة حيث أن جميع الأحياء سوف تعمل من خلال تطبيق الكتروني موحد يتيح للمواطنين الاستعلام عن الخدمة من خلال الانترنت ، ويتيح لمتخذي القرار الاطلاع على التقارير التي توضح مدى كفاءة المسئولين بالأحياء في أداء الخدمات ومدى كفاءة العاملين على المنظومة.
محافظ القاهرة: المواطن سيحصل على خدمات المحليات من منزله قريبا.. والبداية بمصر الجديدة
محافظ القاهرة: المواطن سيحصل على خدمات المحليات من منزله قريبا.. والبداية بمصر الجديدة
محافظ القاهرة: المواطن سيحصل على خدمات المحليات من منزله قريبا.. والبداية بمصر الجديدة
محافظ القاهرة: المواطن سيحصل على خدمات المحليات من منزله قريبا.. والبداية بمصر الجديدة
محافظ القاهرة: المواطن سيحصل على خدمات المحليات من منزله قريبا.. والبداية بمصر الجديدة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأولى على مستوى الجمهورية.. بدء المرحلة التجريبية لتفعيل الخدمات الإلكترونية بالقاهرة

خدمات بدون أوراق.. محافظ القاهرة يتفقد تطوير المركز التكنولوجي في مصر الجديدة

توصيل للمنزل لراحة المواطنين .. إطلاق بوابة خدمات المحليات الإلكترونية فى 5 محافظات

منها بوابة الخدمات الإلكترونية| وزيرا التخطيط والتنمية المحلية يوقعان 3 بروتوكولات..صور

وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية يوقعان 3 بروتوكولات تعاون مشترك لإطلاق آلية الحصول على الخدمات من بوابة خدمات المحليات إلكترونيا

انطلاق بوابة خدمات المحليات الإلكترونية لتسهيل حياة المصريين.. البداية بـ 5 محافظات.. و755 موظفاً من 27 محافظة على خدمات البوابة الإلكترونية

ترشيحاتنا

بـ 7 حيل سحرية.. طرق فعالة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم

وزير المالية: تخصيص 13 مليار جنيه لمبادرة "مايغلاش عليك"

بعد اتهامه بإهانة لاعب طنطا.. محمود علاء في أحدث ظهور له.. صور

فايلر يخطر الأهلي برغبته في الرحيل بعد دوري أبطال أفريقيا

استئناف محاكمة ناصر الخليفي في فضيحة فيفا جيت.. والجنائية تستمع لدفاعه

كل واحد حر.. تعليق ناري من ياسمين الخطيب على ارتباط معز مسعود وحلا شيحة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إلغاء حفل زفافها بسبب أزمة كورونا.. خبر مؤلم يقلب حياة عروس رأسًا على عقب

بفستان ملفت.. جوهرة تخطف الأنظار برفقة تامر حسني

بالفستان الأبيض.. مي سليم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة