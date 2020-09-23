محافظ القاهرة: المواطن سيحصل على خدمات المحليات من منزله قريبا.. والبداية بمصر الجديدة

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة سير العمل بالمركز التكنولوجي لحي مصر الجديدة الذي يتم إعداده كنموذج استرشادى للحي الذي يقدم خدمات إلكترونية عن بعد ليتم تطبيقه في بقية الأحياء في اطار التحول الرقمي وسعي الدولة لميكنة دورات العمل والانتقال إلى الخدمات الإلكترونية.





وتابع المحافظ دورات العمل بالمركز ومستوى تدريب العاملين وكيفية التعامل مع طلبات الجمهور الكترونيًا وجودة الخدمة المقدمة مشيرًا إلى أن هذا التطوير يهدف الى تقديم الخدمات بشكل الكتروني عن بعد ، وتوحيد إجراءات التعامل مع كافة المواطنين.





وأكد محافظ القاهرة أن المركز التكنولوجى لحى مصر الجديدة واحد من 15 حى مميكن يستطيع المواطن الحصول على خدماتها من منزله حيث تم تفعيل ٤٢ خدمة الكترونية بالحي منها الاطلاع على التراخيص السابقة ، وموقف الرخصة ، الاستعلام عن المستندات ورسوم وإجراءات الخدمات المقدمة ، طلب بدل فاقد رخصة بناء صورة طبق الأصل من الرخصة ، طلب معاينة ، طلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه ، طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى ، استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم ، طلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة لمحل ، طلب قيد اتحاد شاغلين ، صورة طبق الأصل من قرار هدم ، طلب تجديد رخصة مصعد ، طلب رخصة تشغيل مصعد ، طلب تصالح على مخالفة، طلب شهادة بيانات منشأة وغيرها من الخدمات التي يستطيع المواطن الحصول عليها دون الذهاب إلى الحي.





وأضاف محافظ القاهرة بأنه يتم التنسيق مع وزارة الاتصالات للربط مع الجهات الخارجية لتقليل زمن تقديم الخدمة والتأكد من صحة البيانات .. مشيرا إلى أنه تم تفعيل خدمة الاستعلام عن مدى قانونية تراخيص الوحدات السكنية بالحى قبل التقدم لشراءها ، كما سيتم اعطاء المواطن إفادة بذلك لبيان ما عليها من مخالفات.





وأكد محافظ القاهرة أن مشروع ميكنة الأحياء يأتي في إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لتطوير خدمات المواطنين وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة من خلال المراكز التكنولوجية لخدمـة المواطنين والتي يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجيـة وذلك لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات بالإضافة إلى المساهمة في إستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا الى رضاء المواطنين.





وأضاف المحافظ أن المحافظة وضعت خطة لبرنامج العمل الالكتروني لتحديث العمل الإداري ضمن رؤية الدولة 2030 بتطوير نظام حوكمة متكامل يضمن سير العمل بكفاءة مع تسهيل الإجراءات بين الإدارات المختلفة ذات العلاقة الواحدة ، وتقديم المعلومة والخدمة للمواطنين ، بالاضافة إلى الإعداد الجيد للعاملين من خلال دورات تدريبية لهم بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية.



