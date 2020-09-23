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فن

نشرة الفن.. عمر كمال يتعرض لأزمة صحية مفاجئة.. تعليق ناري من ياسمين الخطيب على شائعة ارتباط معز مسعود وحلا شيحة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 04:31 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
نشر موقع "صدى البلد" اليوم، الاربعاء ، مجموعة من الأخبار الفنية لعدد من أبرز نجوم الفن جاء أبرزها على النحو التالى:


مع زوجها.. حنان مطاوع تلفت انتباه متابعيها بإطلالتها الجذابة
شاركت الفنانة حنان مطاوع جمهورها بنشر صور جديدة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" .
أثار الفنان التشكيلي أحمد شيحة الجدل بعد التصريحات الصحفية التي أدلي بها وأكد خلالها مفاجأته بالأنباء التي تحدثت عن ارتباط ابنته بالداعية معز مسعود.

المطرب عمر كمال يتعرض لأزمة صحية مفاجئة
تعرض الفنان الشاب عمر كمال لأزمة صحية مفاجئة حيث نشر صورة عبر خاصية الأستوري بصفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".


كل واحد حر.. تعليق ناري من ياسمين الخطيب على شائعة ارتباط معز مسعود وحلا شيحة
علقت المذيعة ياسمين الخطيب علي شائعة ارتباط الداعية معز مسعود من الفنانة حلا شيحة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



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