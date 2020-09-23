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محافظات

8030 مشروعا تنمويا من الأورمان للأسر الأكثر احتياجا بالمنيا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 03:49 م
صدى البلد
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أيمن رياض
تستكمل جمعية الأورمان دورها الخدمي فى تنمية المجتمع المصرى فى مجال الرعاية الإجتماعية، حيث قدمت الجمعية عدد (87,638) مشروعا تنمويا متمثلة فى قروض حسنة وتسليم مواشي منهم فى محافظة المنيا عدد (8030) مشروع،

 وأوضحت الجمعية انه قد جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة .

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وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التوسع فى النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتى من خلال مساهمة الجمعية فى إقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر الأكثر احتياجًا ، ليدر دخلًا ثابت لهذه الأسر مع الأخذ فى الإعتبار المناطق الأكثر احتياجًا والتي تكون بؤرة اهتمام الجمعية .

وأشار شعبان إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة المنيا التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية مضيفًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة .

والجدير بالذكر أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة المنيا تقوم باعادة اعمار المنازل المتهالكة وتنظيم قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للاطفال غير القادرين وتقديم الأطراف الصناعية وزواج اليتيمات.
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