جونسون آند جونسون تعلن أخبارًا سارة حول لقاح كورونا المنتظر

بدأت شركة جونسون آند جونسون اليوم الأربعاء، تجربة نهائية حول لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على 60 ألف شخص، والذي من المحتمل أن يكون من جرعة واحدة، على خلاف بقية اللقاحات التي تتكون من جرعتين.





وقال الدكتور بول ستوفيلز، كبير المسؤولين العلميين في الشركة، في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولين من المعاهد الوطنية للصحة والإدارة الأمريكية، إن الشركة تتوقع ظهور نتائج تجربة المرحلة الثالثة بحلول نهاية العام أو أوائل العام المقبل، وفق ما نقلتع وكالة رويترز.





وصرح الدكتور دان باروش، باحث لقاحات في جامعة هارفارد ساعد في تصميم لقاح كورونا مع الشركة: "بأنه من المحتمل أن تكون فوائد اللقاح أحادي الجرعة عميقة من حيث حملات التحصين الشاملة ومكافحة الجائحة العالمية".





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف عن تحقيق الشركات لنتائج هائلة فيما يخص لقاح كورونا المتوقع، مطالبا هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بالتحرك سريعا.





وقالت شركة جونسون اند جونسون إنها بدأت تجربة المرحلة الثالثة بعد رؤية نتائج إيجابية في المراحل الأولى والثانية في الولايات المتحدة وبلجيكا. وتخطط الشركة لنشر هذه النتائج في القريب.