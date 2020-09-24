قطع المياه عن 7 مناطق بالجيزة لمدة 12 ساعة.. تعرف عليها

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق مركز ومدينة ابو النمرس والقري التابعة لها ( طموه – شبرامنت – زاوية ابو مسلم – الحرانية – بني سويف – نزلة الاشطر- منيل شيحة ) وذلك اعتبارًا من الساعة السادسة مساء غدا الجمعة الموافق 25/9/2020 حتي الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 26 /9/2020.
وأوضحت الشركة في بيان لها أن ذلك لأعمال الصيانة العاجلة بمحطة مياه ابو النمرس حيث سيتم تغير خط طرد العكرة الرئيسي قطر 900 مم صلب بطول 8 متر لتهالكه.
وطالبت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .
و قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.