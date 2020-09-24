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اقتصاد

قطع المياه عن 7 مناطق بالجيزة لمدة 12 ساعة.. تعرف عليها

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 05:02 ص
قطع المياه
قطع المياه
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آمنة عبد العظيم
أعلنت  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق مركز ومدينة ابو النمرس والقري التابعة لها ( طموه – شبرامنت – زاوية ابو مسلم – الحرانية – بني سويف – نزلة الاشطر- منيل شيحة  )  وذلك اعتبارًا من الساعة السادسة  مساء غدا الجمعة الموافق 25/9/2020 حتي الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 26 /9/2020. 


وأوضحت الشركة في بيان لها أن ذلك  لأعمال الصيانة العاجلة بمحطة مياه  ابو النمرس  حيث سيتم تغير خط طرد العكرة الرئيسي قطر 900 مم صلب بطول 8 متر لتهالكه.

 وطالبت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

و قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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