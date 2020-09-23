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توك شو

مرضى نفسيين.. ثروت الخرباوي يهاجم الهارب محمد على وصبري شهوان

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 06:51 م
الهارب محمد على
الهارب محمد على
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البهي عمرو
قال ثروت الخرباوي الكاتب و المفكر، إن القبض على الإرهابي الإخواني محمود عزت من أعلى الضربات الأمنية للجماعة الإرهابية.

وأضاف ثروت الخرباوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أنه يطلق على جماعة الإخوان " مستشفى الإخوان للأمراض النفسية والعقلية التى تضم مجموعة من الجماعات الإرهابية".

ولفت ثروت الخرباوي إلى أن الجماعات الإرهابية ستستمر فى الأشياء التى تنشرها عن مص من شائعات، والعمل على نشر الفوضى.

وأوضح أن تلك الجماعة تحصل على أموال كثيرة من الممول الرئيسي، وهي قطر، ولذلك تلك الجماعة ستقوم بعمل أشياء فى الفترة المقبلة لنشر الفوضى.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان تعانى من مشكلات نفسية، والهارب محمد على يقوم بتوجيه شتائم بدون وعي، وايضًا الإرهابي الإخواني صبري شهوان يوجه شتائم للمصريين ويطالبهم بحرق أقسام الشرطة، معلقًا " دى ناس مريضة".
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