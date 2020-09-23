ننشر الصور الأولى للعقيد الشهيد عمرو عبدالمنعم أثناء تصديه لمحاولة هروب مساجين

حصل "صدى البلد" على أول صور للعقيد عمرو عبدالمنعم أحد شهداء التصدي لمحاولة هروب 4 متهمين إرهابيين صادر ضدهم حكم بالإعدام فى قضية أنصار الشريعة.

وتبين استشهاد الرائد محمد عفت وأمين الشرطة عبدالحميد محمد.

وصرح مصدر أمني بأن قوات الأمن تصدت لمحاولة هروب أربعة من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طره صباح اليوم وتصدت لهم قوة التأمين ما أسفر عن استشهاد ضابطين وفرد شرطة ومصرع المحكوم عليهم الأربعة وهم :

١ - السيد السيد عطا محمد .

٢ - عمار الشحات محمد السيد .

٣ - حسن زكريا معتمد مرسي .

٤ - مديح رمضان حسن علاء الدين .