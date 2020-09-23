كارثية.. الرئيس اللبناني يعلن النتائج النهائية لخسائر تفجير مرفأ بيروت

كشف الرئيس اللبناني ، ميشيل عون، عن حجم أضرار التي لحقت بلبنان؛ نتيجة الانفجار الذي لحق بمرفأ بيروت في اوائل الشهر الماضي.





وأكد ان اضرار الانفجار المادية غير مسبوقة؛ ناهيك عن أن مرفأ بيروت- المعبر الحيوي للنشاط الاقتصادي في لبنان- شبه مدمر، وهناك ما يقارب الـ 200 ألف وحدة سكنية متضررة، ومنها ما أصبح غير صالح للسكن، لافتا الي ان نحو 300 ألف شخص بلا مأوى ، يضاف إلى ذلك الخراب الكبير في البنى التحتية ، وشبكة الكهرباء ، وشبكات المياه.