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توك شو

أحمد موسى ينفعل على الهواء بعد استشهاد 3 ضباط .. فيديو

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 07:28 م
احمد موسى
احمد موسى
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البهي عمرو
انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء، وذلك أثناء حديثه عن وفاة ضابطين وفرد شرطة، وذلك أثناء تصديهم لـ محاولة هروب خلية إرهابية من سجن طرة.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد: "احنا ليه مش بنفذ حكم الإعدام عليهم.. احنا بنعلفهم بس ليه".. وأضاف منفعلا: "عندنا 3 شهداء اليوم".

وقدم أحمد موسى، التعازى فى وفاة ضابطين و فرد شرطة، وذلك أثناء تصديهم لـ محاولة هروب خلية إرهابية من سجن طرة موضحًا أن العناصر الإرهابية حاولت الهروب من سجن طره ولكن أبطال الشرطة تصدوا لهم.

ولفت أحمد موسى إلى أن الإرهابي السيد عطا هو مؤسس تنظيم كتائب الشريعة الإرهابية و محكوم عليه بالإعدام، موضحا أن تنظيم كتائب الشريعة الإرهابية هو أخطر التنظيمات الإرهابية.

كان مصدر أمني كشف عن محاولة أربعة من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طره الهروب من داخل السجن صباح اليوم.

وتصدت لهم قوة التأمين ما أسفر عن استشهاد ضابطين وفرد شرطة ومصرع المحكوم عليهم الأربعة وهم :
١ - السيد السيد عطا محمد .
٢ - عمار الشحات محمد السيد .
٣ - حسن زكريا معتمد مرسي .
٤ - مديح رمضان حسن علاء الدين .

- تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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