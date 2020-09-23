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ديني

قرة عين.. مشروع جديد لـ مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لتثقيف الأسرة وتربية الأبناء

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 10:05 م
قرة عين
قرة عين
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محمد صبري عبد الرحيم
اطلق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، مشروعا تربويا جديدا، يحمل اسم "قرة عين" للمساهمة في تثقيف الأسرة، وتدريبها على مهارات تربية الأبناء، وتنشئتهم تنشئة سويَّة في جوانب شخصيتهم النفسية والعقلية والخلقية والدينية والاجتماعية، وكافة الجوانب التي قد تعرض لهم في حياتهم.

ويأتي هذا المشروع؛ إيمانًا من المركز بدوره -كإدارة من إدارات الأزهر الشريف- في نشر الوعي، وتثقيف المجتمع، وتصحيح المفاهيم، وإحياءً لقيم الرحمة بالطفل، والعطف عليه، ورعايته، وتذكيرًا بحقوقه على والديه ومجتمعه.

وذكر مركز الأزهر، انه يمكن متابعة أعمال المشروع على المنصات الإلكترونية لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، كما يمكنكم التواصل المباشر مع المركز على هاتف رقم: 19906 في مواقيت العمل الرسمية.

وعبر رسائل فيس بوك الخاصّة: (www.facebook.com/fatwacenter).
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