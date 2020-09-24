خياران.. ميدو يكشف خطة الخطيب للإبقاء على فايلر في الأهلي

كشف أحمد حسام ميدو، عن خطة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في التعامل مع رحيل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني؛ خاصة بعد التقارير التي أشارت إلى إمكانية رحيل المدرب السويسري في الفترة المقبلة.





وقال "ميدو"، في تصريحاته التلفزيونية ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة "النهار"، "جماهير ومجلس الأهلي متخوف من رحيل فايلر ليس بسبب عبقريته، بل لضيق الوقت قبل مواجهة الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".





وأضاف "ميدو"، "الخطيب سيعقد جلسة مع فايلر، وسيمنحه خيارين أولهما إلغاء البند الذي يسمح بفسخ تعاقده مع الأهلي بداية من 1 أكتوبر، وإذا فاز بدوري أبطال إفريقيا يتم تجديد عقده تلقائيًا".





وختم "ميدو"، حديثه "الخيار الثاني سيكون رحيل فايلر إذا لم يوافق على إلغاء البند الذي يسمح له بالرحيل بداية من 1 أكتوبر".





ويعيش الأهلي حالة من القلق بسبب الأنباء التي تتردد عن اقتراب فايلر من الرحيل عن الأهلي مع اقتراب مواجهات دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى.