AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خياران.. ميدو يكشف خطة الخطيب للإبقاء على فايلر في الأهلي

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 12:36 ص
الخطيب
الخطيب
Advertisements
احمد هاني
كشف أحمد حسام ميدو، عن خطة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في التعامل مع رحيل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني؛ خاصة بعد التقارير التي أشارت إلى إمكانية رحيل المدرب السويسري في الفترة المقبلة.

وقال "ميدو"، في تصريحاته التلفزيونية ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة "النهار"، "جماهير ومجلس الأهلي متخوف من رحيل فايلر ليس بسبب عبقريته، بل لضيق الوقت قبل مواجهة الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف "ميدو"، "الخطيب سيعقد جلسة مع فايلر، وسيمنحه خيارين أولهما إلغاء البند الذي يسمح بفسخ تعاقده مع الأهلي بداية من 1 أكتوبر، وإذا فاز بدوري أبطال إفريقيا يتم تجديد عقده تلقائيًا".

وختم "ميدو"، حديثه "الخيار الثاني سيكون رحيل فايلر إذا لم يوافق على إلغاء البند الذي يسمح له بالرحيل بداية من 1 أكتوبر".

ويعيش الأهلي حالة من القلق بسبب الأنباء التي تتردد عن اقتراب فايلر من الرحيل عن الأهلي مع اقتراب مواجهات دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعليمات محمود الخطيب.. ميدو: فايلر فوجئ بوجود صالح جمعة في التدريبات.. فيديو

ميدو: فايلر رفض تعاقد الأهلي مع موليكا

ميدو: قلق في الأهلي بسبب رحيل فايلر إلى بيراميدز

ميدو: الأهلي سيودع دوري أبطال إفريقيا في غياب فتحي

ميدو: كهربا يكتب نهايته في الأهلي

ميدو: حال الأهلي ميطمنش.. وضعف فرق الدوري أضاع على فايلر تصحيح أخطائه

ترشيحاتنا

بعد شائعة زواجه من حلا شيحة .. معز مسعود يتصدر تويتر

الصحة: تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و16 حالة وفاة

فايلر يرد على شائعات رحيله عن الأهلي: من حقى السفر لعائلتي

الري تحدّد المناطق الأكثر تأثرًا بالفيضان وحجم الخسائر.. فيديو

الهلال السعودي يرد رسمياً على الاتحاد الآسيوي بعد اعتباره منسحبًا من دوري أبطال آسيا

ظهور نادية أحمد السقا بعد تداول صور غير حقيقية لها على السوشيال ميديا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور على إنستجرام

لـ السهرة.. طريقة عمل آيس كريم بنكهات مختلفة

دراسة: درع الوجه البلاستيكي لا يحمي من فيروس كورونا.. تفاصيل