فون دير لاين: موازنة الاتحاد الأوروبي المقبلة يجب أن تعزز استقلال التكتل

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الموازنة المقبلة للاتحاد الأوروبي، التي تمتد لسبع سنوات، يجب أن تعزز استقلال التكتل عن القوى الأجنبية، خاصة في مجالات سلاسل الإمداد والمواد الخام الحيوية والتكنولوجيا والطاقة.

وأضافت فون دير لاين أن المفوضية اقترحت موازنة تقارب تريليوني يورو، تتضمن أكثر من 450 مليار يورو لصندوق التنافسية الأوروبي وبرنامج "هورايزون أوروبا" لدعم الصناعات الاستراتيجية والبحث والابتكار والذكاء الاصطناعي.

وجاءت تصريحات رئيسة المفوضية خلال مشاركتها في "لقاء رواد الأعمال الفرنسيين"، الذي ينظمه اتحاد الشركات الفرنسية (ميديف) بالعاصمة باريس، بحضور رئيس "ميديف" باتريك مارتان، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ستيفان سيجورنيه، وعدد من الوزراء وأعضاء البرلمان وقادة الشركات ورجال الأعمال.