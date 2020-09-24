أحمد بلال: رحيل فايلر عن الأهلي «مسألة وقت».. وأرفض تعيين محمد يوسف مدربا مؤقتا.. فيديو

قال أحمد بلال نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، إنه تلقى معلومة من أحد المقربين بشأن رحيل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، عن تدريب الفريق، لأحد أندية الخليج.





وأضاف أحمد بلال أثناء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك إيحاءات تؤكد أن فايلر لديه خطة للرحيل عن النادي الأهلي، وما يؤكد ذلك مماطلته، ووضعه شرطًا بالرحيل أول أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أن الأهلي لا بد أن يكون وضع البديل المناسب.





وتابع أحمد بلال أن الأهلي في حاجة لمدرب ذي شخصية قوية، ولديه تجارب إفريقية، وأن يكون صاحب بطولات، لافتًا إلى أن تولي محمد يوسف القيادة الفنية للأهلي في الوقت الحالي أمر صعب عليه.





وأكد أحمد بلال "أنه ضد تعاقد الأهلي مع مدرب مؤقت، في إشارة إلى تولي محمد يوسف مؤقتًا، وفي وقت حرج للغاية، قبل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا"، لافتا إلى أنه من الضروري إذا كانت النية داخل النادي التعاقد مع محمد يوسف، أن يكون بعقد كامل وليس بشكل مؤقت.



