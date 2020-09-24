من أمام بحيرة.. أحدث ظهور لوفاء عامر.. شاهد

نشرت الفنانة وفاء عامر صورة جديدة عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وتظهر وفاء عامر في الصورة من أمام بحيرة وهي تستمتع بقضاء إجازة الصيف في الساحل الشمالي.





وعلقت وفاء عامر على الصورة "صباح الخير والورد عليكم".













يذكر أن آخر أعمال الفنانة وفاء عامر كان مسلسل "حكايتي" وهو من بطولة ياسمين صبري، وأحمد حاتم، وأحمد صلاح حسني، وأحمد بدير، وإدوارد، وجمال عبد الناصر، وناهد رشدي، وإسلام جمال، وهنادي مهنا، وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجي.



