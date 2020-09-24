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فن

فى ذكرى رحيل درية أحمد.. عدد زيجاتها وابنتها فنانة شهيرة ضحت مرتين من أجلها

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 08:18 ص
درية احمد
درية احمد
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أحمد إبراهيم
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة درية أحمد والتى قدمت عددا من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى. 

البداية كانت عام 1941، عندما اعتمدتها الإذاعة المصرية مطربة، وتزوجت بعدها من المؤلف والمنتج والمخرج السيد زيادة، الذي كتب لها العديد من الأغنيات ورشحها للعمل في السينما.

اشتهرت بتقديم أدوار الفتاة الريفية، وبنت البلد، وأدت أدوارًا ثانوية حتى عام 1950 وحصلت على أدوار البطولة المُطلقة من خلال أداء شخصية "خضرة" في عدة أفلام مثل "مغامرات خضرة" 1950 و"خضرة والسندباد القبلي" 1951 و"العاشق المحروم" 1954.

وفي عام 1956 انضمت لفرقة إسماعيل يس المسرحية، وقدمت "أنا عايزة مليونير" واعتزلت العمل الفني في عام 1976 بعد تمثيل 25 فيلمًا.

ومن أشهر أغنياتها "عارف والعارف لا يعرف" و"علي يا علي يا بتاع الزيت" و"دلوني يا ناس دلوني" و"خلاص يا قلبي خلاص" وبعد أن انفصلت عن زوجها "السيد زيادة" تزوجت من محمد عبدالسلام نوح، وأنجبت منه ابنتها الفنانة سهير رمزي.

وتوفت في 7 فبراير عام 2003 بعد عملية دقيقة في المخ أجرتها بالعاصمة الفرنسية باريس وقالت عنها ابنتها سهير رمزي، في حوارها مع الإعلامية راغدة شلهوب، إن وفاة والدتها سبب لها صدمة، مشيرة إلى أنها لا تغيب عنها لحظة واحدة وأضافت أنها أجهضت نفسها مرتين من أجل والدتها، وقالت إنها لم ترغب في إنجاب طفل يأخذها من والدتها. ​
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