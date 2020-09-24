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8.5 مليون سيدة.. الصحة تكشف عن مستجدات مبادرة صحة المرأة لسرطان الثدى

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 12:01 م
صدى البلد
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شيرين عادل
قال الدكتور أحمد مرسى، المدير التنفيذى للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، إنه تم إطلاق هذه المبادرة فى 18 مارس 2019، والتي تختص بصحة المرأة، خاصة أورام الثدى.


وأوضح "مرسى"، خلال استضافته ببرنامج "صباح الخير يا مصر" والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، أنه تم فحص 8٫5 مليون سيدة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم صحة المرأة المصرية.


 وأشار إلى أن سرطان الثدى يحتاج جهدا كبيرا لتشخيصه وعلاجه، بالإضافة لتوافر البنية التحتية لخدمة المواطنين المصابين بسرطان الثدى.


وأضاف أن الحملة قامت بالتوجه لجميع الوحدات الصحية للتوعية بمبادرة دعم صحة المرأة لأورام الثدى بأحدث البروتوكولات التعليمية.


وتابع المدير التنفيذى للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، أن أورام الثدى تمثل 40% من الأورام، خاصة أنه يؤثر أيضا على انتقاله وراثيا للعائلات عند إصابة الأم.
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