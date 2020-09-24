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تعليم

إعفاءات وتخفيضات جديدة للمصروفات الدراسية بجامعة القناة

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:22 م
مجلس جامعة قناة السويس
مجلس جامعة قناة السويس
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انجي هيبة
قرر مجلس جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور أحمد زكى رئيس الجامعة، أعفاء الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة من المصروفات الدراسية. 

وأوضح الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن هذا الإعفاء يشمل مصروفات الإقامة والتغذية بالمدينة الجامعية.

كما قرر مجلس جامعة قناة السويس تخفيض نسبة ٥٠٪ من المصروفات الدراسية لأبناء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأبناء العاملين بالجامعة.

وأضاف الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن هذا التخفيض يتم للأبناء الملتحقين بالمرحلة الجامعية الأولى في البرامج التقليدية والبرامج الجديدة.

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