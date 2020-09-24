إعفاءات وتخفيضات جديدة للمصروفات الدراسية بجامعة القناة

وأوضح الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن هذا الإعفاء يشمل مصروفات الإقامة والتغذية بالمدينة الجامعية.

كما قرر مجلس جامعة قناة السويس تخفيض نسبة ٥٠٪ من المصروفات الدراسية لأبناء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأبناء العاملين بالجامعة.





وأضاف الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن هذا التخفيض يتم للأبناء الملتحقين بالمرحلة الجامعية الأولى في البرامج التقليدية والبرامج الجديدة.