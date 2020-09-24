شاهد.. الصور الأولى لانهيار منزل في سوهاج ومصرع 7 أشخاص وإصابة آخرين

حصل صدى البلد علي الصور الأولى لانهيار منزل في سوهاج من طابقين والذي راح ضحيته 9 أشخاص حيث لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 أخرين، إثر انهيار منزل من طابقين بقرية ونينة الغربية بمحافظة سوهاج.









وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، أخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج يُفيد بورود إشارة من الحماية المدنية، مفادها انهيار منزل مكون من طابقين مباني قديمة، بدائرة المركز.









وبالانتقال والفحص تبين أن المنزل مبني بالطوب الأحمر والخرسانة دون أعمدة ، وتبين مصرع 5 أطفال

"3 أولاد وبنتين"، ومصرع سيدتين، وإصابة سيدتين أخرين، وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي.









وجاري البحث تحت الأنقاض لاستخراج مُسنة تبلغ من العمر 65 عامًا.









حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.