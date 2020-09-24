AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

شاهد.. الصور الأولى لانهيار منزل في سوهاج ومصرع 7 أشخاص وإصابة آخرين

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:30 م
صدى البلد
Advertisements
اغام الجنايني

حصل صدى البلد علي الصور الأولى لانهيار منزل في سوهاج من طابقين والذي راح ضحيته 9 أشخاص حيث لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 أخرين، إثر انهيار منزل من طابقين بقرية ونينة الغربية بمحافظة سوهاج.



وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، أخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج يُفيد بورود إشارة من الحماية المدنية، مفادها انهيار منزل مكون من طابقين مباني قديمة، بدائرة المركز.



وبالانتقال والفحص تبين أن المنزل مبني بالطوب الأحمر والخرسانة دون أعمدة، وتبين مصرع 5 أطفال
"3 أولاد وبنتين"، ومصرع سيدتين، وإصابة سيدتين أخرين، وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي.



وجاري البحث تحت الأنقاض لاستخراج مُسنة تبلغ من العمر 65 عامًا.



حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

شاهد.. الصور الأولى لانهيار منزل في سوهاج ومصرع 7 أشخاص وإصابة آخرين
شاهد.. الصور الأولى لانهيار منزل في سوهاج ومصرع 7 أشخاص وإصابة آخرين
شاهد.. الصور الأولى لانهيار منزل في سوهاج ومصرع 7 أشخاص وإصابة آخرين
شاهد.. الصور الأولى لانهيار منزل في سوهاج ومصرع 7 أشخاص وإصابة آخرين
شاهد.. الصور الأولى لانهيار منزل في سوهاج ومصرع 7 أشخاص وإصابة آخرين
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر أسماء 8 ضحايا ومصابين بمنزل المحلة المنهار.. صور

مصرع طفلة وإصابة سيدتين في انهيار منزل بسوهاج

مصرع طفل وإصابة ٤ في انقلاب توك توك بسوهاج

مصرع مسنة وإصابة 4 أخرين فى انقلاب سيارة على طريق"سوهاج - البحر الأحمر"

جار البحث تحت الأنقاض.. مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في انهيار منزل بسوهاج

بينهم 4 أطفال.. مصرع 6 وإصابة سيدتين في انهيار منزل بسوهاج

ترشيحاتنا

الداخلية: الإفراج عن 243 من نزلاء السجون

من بينها الكويت.. النمسا تحذر رعاياها من السفر لدولتين عربيتين

أقل قيمة منذ شهرين.. الذهب يواصل التراجع عالميا

السيسى يصدق على قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى

فيديو جراف| تاريخ الداعية معز مسعود وعدد زيجاته

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 24-9-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

16 مليون إعجاب "لايك" لـ صور ابنة زين مالك وجيجي حديد بعد ولادتها

بعد إنجاب طفلتها.. إطلالات أثارت الجدل لـ جيجي حديد خلال الحمل

جيجي حديد تضع طفلتها الأولى من زين مالك .. صور