مصر للطيران تسير غدا 45 رحلة جوية تنقل على متنها 5500 راكب





تسيير الشركة الوطنية مصر للطيران غدا الجَمعة، 45 رحلة جوية بمعدل 5500 راكب بمطار القاهرة الدولي والمطارات الإقليمية.





يأتي ذلك مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأعلنت مصر للطيران أن الشركة سوف تسير رحلاتها بمعدل رحلة واحدة إلي كل من "امستردام، أثينا، بودابيست، باريس، روما، لندن، ميونيخ، ميلانو، لارناكا، نيروبي، دوالا، الخرطوم، جوبا، إربيل، بغداد، الشارقة، البحربن، الرياض، بيروت، المدينة المنورة، فرانكفورت، نيويورك، القصيم، و ٣ رحلات إلي كل من دبي، جدة، ورحلتين إلي كل من أبوظبي و اسطنبول، الدمام، و ٦ رحلات داخلية بمعدل رحلتين جوية إلي كل من شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة جوية إلى الأقصر و أسوان، و٤ رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٥٥٠٠ راكب.



