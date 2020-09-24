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أخبار البلد

مصر للطيران تسير غدا 45 رحلة جوية تنقل على متنها 5500 راكب

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 02:46 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي

تسيير الشركة الوطنية مصر للطيران غدا الجَمعة، 45 رحلة جوية بمعدل 5500 راكب بمطار القاهرة الدولي والمطارات الإقليمية.

يأتي ذلك مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وأعلنت مصر للطيران أن الشركة سوف تسير رحلاتها بمعدل رحلة واحدة إلي كل من "امستردام، أثينا، بودابيست، باريس، روما، لندن، ميونيخ، ميلانو، لارناكا، نيروبي، دوالا، الخرطوم، جوبا، إربيل، بغداد، الشارقة، البحربن، الرياض، بيروت، المدينة المنورة، فرانكفورت، نيويورك، القصيم،  و ٣ رحلات إلي كل من دبي، جدة،  ورحلتين إلي كل من أبوظبي و اسطنبول، الدمام، و ٦ رحلات داخلية بمعدل رحلتين جوية إلي كل من  شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة جوية إلى الأقصر و أسوان،  و٤ رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٥٥٠٠ راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
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