بعد ابتلاعه هاتف محمول .. تفاصيل مثيرة وراء الواقعة ترويها أسرة المريض



واشار سمير الى ان شقيقه حسن راهن احد زملائه على ابتلاع تليفونه المحمول صغير الحجم وبالفعل ابتلعه منذ 7 شهور مؤكدا ان طوال هذه الفترة لم يبلغ احدا بها او ابتلاعه اى شئ حتى شعر ببعض الآلام فى المعدى وعلى الفور توجهوا الى أحد الأطباء الذى قرر تحويله الى مستشفى بنها الجامعى وتم إجراء أشعة تليفزيونية والتى كشفت عن وجود جهاز التليفون واجراء الجراحة.



من جانبها توجهت والدة المريض بالشكر للأطباء وأطقم التمريض بمستشفى بنها الجامعى على سرعة التعامل مع حالة نجلها مؤكدة انه عقب اجراء الاشعة تم تحويله الى قسم الجراحة لإجراء العملية له وهو الان فى تحسن وصحة جيدة قائلة " الله يبارك لهم الدكاترة والممرضين فى المستشفى أنقذوا حياة ابنى ومحدش اتاخر عننا لحظة واحدة".



وعقب شقيق المريض الثانى ويدعى "أحمد " أن شقيقه حسن كان يعاني من مرض نفسى ويخضع للعلاج منذ فترة وكان يعانى من حالة هياج نفسي ينتج عنها أنه يهيم على وجه بالمنطقة إلا أن الأهالى كانوا على علم بذلك ويساعدونه في العودة مرة أخرى.



وأضاف أنه فوجئ بشقيقه يخبره بأنه يعاني من ألم بطنه وعقب الذهاب الى المستشفى اكد أنه ابتلع جهاز تليفون محمول منذ فترة وصلت لـ 7 أشهر ولم يخرج حتى الآن وعلى الفور تم إجراء الفحوص الطبية والأشعة التى صدمتنا بما تم اكتشافه والتأكيد على ما ادعاه شقيقه.



من جانبه قال الدكتور احمد شولح مدرس الجراحة العامة بكلية الطب ان الجراحة استغرقت مايقرب من ساعتين تمكن خلالها الفريق من استخراج الجهاز ملفوفا بطريقة اعتقد منها الأطباء أنه حرز حشيش حيث تم استدعاء فرد شرطة بنقطة المستشفى لمعاينة الجسم الغريب وجده موبايل صغير الحجم يبلغ طوله 7 سنتيمترات.



وقال الدكتور أحمد شولح إن الحالة جرى تحويلها بعد عمل أشعة تليفزيونية أوضحت وجود جسم غريب داخل معدة المريض وادعائه أنه تليفون محمول وبإجراء استكشاف المعدة والبطن تمكن الفريق الجراحي من انتشال الجسم الغريب وللوهلة الأولى ظن الجميع من الشكل العام للجسم أنه حرز "حشيش" بسبب طريقة لفة التى تشبه لفة "الحشيش" بالضبط وعلى الفور جرى استدعاء أحد أمناء الشرطة بنقطة المستشفى الذي قام بفك اللفافة ليفاجأ الجميع بوجود الموبايل داخلها.



واكد الدكتور طارق عيسوي المدير التنفيذى لمستشفيات بنها الجامعية ان المستشفى استقبل مريض من مدينة كفر شكر بعد شعوره بآلالام فى البطن والصدر وبعد اجراء التحاليل والفحوصات والاشعة تبين وجود جسم غريب وبعد التحدث مع المريض أكد ابتلاعه جهاز تليفون محمول صغير عقب راهن مع زملائه.



واشار عيسوى الى انه تم توجيه المريض الى قسم الصدر وتم عمل الأشعة تبين ان الجسم الغريب فى البطن وليس الصدر وبناء عليه تم تحويل الحالة الى قسم الجراحة لإجراء عملية له واستخراج التليفون ملفوفا بلزق بنى مشيرا الى ان المريض محجوز بالمستشفى وحالته الصحية مستقرة.

وكانت الأشعة التليفزيونية التى تمت لمريض بمستشفيات بنها الجامعية قد كشفت عن وجود تليفون محمول بمعدته بعد أن قام ببلعه منذ 7 اشهر.



وقال الدكتور محمد الجزار استشاري أورام الصدر وأستاذ جراحة القلب والصدر والمناظير بكلية الطب جامعة بنها إنه تم استقبال المريض اليوم ويدعى "ح ر" 28 عاما من مدينة كفر شكر وتم إجراء أشعة تليفزيونية على الصدر والبطن حيث تم اكتشاف وجود تليفون محمول بمعدته.



وأشار الجزار الى أن المريض أكد أنه بلع التليفون منذ 7 شهور على سبيل المداعبة مع أصدقائه دون أن يعلم أي فرد من أبناء أسرته موضحا أنه بسؤاله عن سكوته طوال هذه الفترة أكد أنه كان يظن أن التليفون سيخرج بمجرد حدوث ارتجاع فى المعدة مرة أخرى إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن.



وأضاف أنه تم تحويل المريض لقسم الجراحة العامة بالمستشفى، وتم إعداده ووضعه بقائمة الجراحات وتم إجراء الجراحة واستخراج التليفون من معدته.



قد تبدو الواقعة غريبة او بعيدة الى حد ما عن الواقع الذى نعيشه الذى نعيشه ولكنها حدثت بالفعل حيث ابتلع أحد الشباب بمحافظة القليوبية تليفونه المحمول بعد الدخول فى رهان مع زملائه على ابتلاعه.