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أخبار العالم

سفير كندا يودع المصريين بعد انتهاء مهامه بالقاهرة

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 05:45 م
صدى البلد
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شريف سيد
ودع السفير الكندي لدى مصر، جيس داتون، الشعب المصري، عقب انتهاء فترة مهامه بالقاهرة. 

وكتب السفير الكندي المنتهى فترة خدمته على تويتر: "بينما أستعد وأسرتي لمغادرة القاهرة، أتذكر أولى زياراتي لمصر كشاب رحّال في الرابعة والعشرين من العمر". 

وأضاف: "أدهشني عراقة التاريخ والمناظر الخلابة، ولكن أهم ما أتذكره من هذه الزيارة هو دفء وترحاب المصريين". 

وتابع: "تغير الكثير منذ أن كنت سائحًا رحالًا، ويظل الشعب المصري من أكثر شعوب ترحابًا وودًا. وهذا ما سيظل راسخًا في ذاكرتنا". 

واختتم حديثه قائلا: "سأغادر وأسرتي عن مصر ولكنها دومًا في قلوبنا". 

يذكر أن السفير الكندي جيس داتون انتهت ولايته في سفارة بلاده بالقاهرة، حيث يستعد لمغادرة البلاد هو واسرته. 
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