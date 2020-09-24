سفير كندا يودع المصريين بعد انتهاء مهامه بالقاهرة

ودع السفير الكندي لدى مصر، جيس داتون، الشعب المصري، عقب انتهاء فترة مهامه بالقاهرة.





وكتب السفير الكندي المنتهى فترة خدمته على تويتر: "بينما أستعد وأسرتي لمغادرة القاهرة، أتذكر أولى زياراتي لمصر كشاب رحّال في الرابعة والعشرين من العمر".





وأضاف: "أدهشني عراقة التاريخ والمناظر الخلابة، ولكن أهم ما أتذكره من هذه الزيارة هو دفء وترحاب المصريين".





وتابع: "تغير الكثير منذ أن كنت سائحًا رحالًا، ويظل الشعب المصري من أكثر شعوب ترحابًا وودًا. وهذا ما سيظل راسخًا في ذاكرتنا".





واختتم حديثه قائلا: "سأغادر وأسرتي عن مصر ولكنها دومًا في قلوبنا".





يذكر أن السفير الكندي جيس داتون انتهت ولايته في سفارة بلاده بالقاهرة، حيث يستعد لمغادرة البلاد هو واسرته.