ناشئ الزمالك يتلقى عرضا رسميا من الدوري البلجيكي

كشف خالد الزيات وكيل اللاعبين عن تلقي يوسف الخطيب لاعب ٢٠٠١ بنادي الزمالك عرضا رسميا من نادي ميخليين البلجيكي بالدوري الممتاز.









وأضاف وكيل اللاعب يوسف الخطيب أن الزمالك بالفعل تلقي فاكسا رسميا من النادي البلجيكي لقضاء اللاعب فترة معايشة، ثم التفاوض علي إعارة اللاعب او شرائه نهائيا.









وأكمل خالد الزيات أن حسم الأمر حاليا سيكون عن طريق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور سواء بالقبول أو الرفض.









وأشار الزيات الى أن اللاعب حاليا أصبح محط أنظار عدد من الاندية الاوروبية حيث إن مركزه نصف الملعب وهو مطلوب من بعض الاندية الاوروبية.









فيما أكد الزيات على رغبة اللاعب خلال الفترة المقبله بقضاء فترة المعايشة بالدوري البلجيكي من أجل اكتساب خبرات جديدة.