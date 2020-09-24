من زعم رؤية الشيطان كذاب.. داعية: لا يوجد ما يعرف بلبس الجن للبشر.. فيديو

قال الدكتور عبدالشافى الشيخ، الداعية الإسلامى، إنه لا يوجد ما يعرف بلبس الجن للإنسان، وهذا كلام خطير حتى الافتراض فيه، لافتا إلى أن المس الذى ذكره القرآن ليس دليل على أن الجن يدخل جسم الإنسان.





وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن القرآن قد يشبه بشئ غير موجود إلا فى الخيال فقط، ويمكن أن يكون موجودا، ومن زعم إنه رأى الشيطان فقط كذب، فكل هذه غيبيات لا يستطيع أحد يعرف أحد عنها شيئا، فكلامنا ده فلان مثل الملائكة، هل فى أحد شاف الملائكة؟، طبعا لا لكن ده على سبيل إنهم مخلوقات مباركة من الله".



