سكرتير عام بني سويف يترأس اجتماع اللجنة المحلية لتكليف الدفعة"95" للخدمة العامة





ترأس السكرتير العام لمحافظة بني سويف اللواء هشام شادي اجتماع اللجنة المحلية للخدمة العامة بقاعة ديوان عام المحافظة ،وذلك بحضور إحسان عبد اللطيف أبو زيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ووكلاء وزارات ومديري مديريات :التربية والتعليم والصحة والزراعة والصحة والثقافة وهيئة تعليم الكبار والتموين والتنظيم والإدارة ومركز الإعلام والشباب والرياضة والمنطقة الأزهرية.









وخلال الاجتماع تم استعراض القرار الوزاري رقم 327 لسنة 2020 بشأن تكليف الدفعة 95 من خريجي الجامعات لأداء الخدمة العامة لمدة عام اعتبارًا من أول أكتوبر القادم، وذلك في أنشطة ومجالات(حياة كريمة، برنامج وعي وفرصة والمشروطية الصحية، برنامج 2 كفاية، لا أمية، التأمينات الاجتماعية، أطفال بلا مأوى، رعاية الأيتام، الأسر البديلة، رعاية المسنين،بنك ناصر،محو الأمية ، تكافل وكرامة، الأسر المُنتجة، التنمية الاجتماعية، خدمات الطفولة والخدمات التعليمية، النيابة العامة والنيابة الإدارية) .









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نقل السكرتير العام توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم لأعضاء اللجنة بضرورة التنسيق مع كافة المديريات للوقوف على احتياجاتهم من مكلفي الخدمة العامة في الأنشطة المختلفة وتقديم كافة أوجه الدعم والتحفيز الممكنة ، والعمل على استثمار طاقاتهم في مختلف مجالات العمل وسد الاحتياج في بعض التخصصات ، وتدريبهم على العمل الجماعي ،مع مراعاة المؤهلات والتخصصات الواجب توافرها في المكلفين طبقا للأماكن المقرر توزيعهم عليها لتطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير حصول المواطنين عليها.









وأكد السكرتير العام على أهمية إشراك الدفعة الجديدة في الأنشطة التوعوية المتنوعة ، خاصة التي تتضمنها البرامج التوعوية ضمن أجندة وخطة الدولة في هذا الشأن ، مشيرا إلى أهمية أن يكون لأبنائنا دور رئيسي في دعم جهود الدولة التنموية ، وكذا توضيح الحقائق ومجابهة الشائعات من خلال الندوات والفعاليات والأنشطة للجهات المعنية الرسمية أو المجتمع المدني ، حيث أن الخدمة العامة من أهم الأنشطة التى ترعاها الدولة لبث روح الانتماء والولاء للوطن، وإكساب الشباب مهارات جديدة سوف يستفيدوا منها في حياتهم العملية .









من جهتها أشارت وكيلة التضامن أن عدد المكلفين بالخدمة العامة قد بلغ 4959 مُكلفًا حتى 31 يوليو الماضي، فيما بلغ عدد المُكلفين ممن أنهوا التكليف وتم اعتماد تخرجهم 9729 مكلفًا وذلك منذ 31 يناير 2006 وحتى 30 يونيو الماضي،موضحة أهم شروط وأحكام التكليف والتي تتضمن: الحصول على شهادة التخرج لمرحلة التعليم الجامعي،وصدور قرار بالتكليف من الوزارة لمن يتمتعو ن بالجنسية المصرية





يشترط تقديم بعض المستندات والتي تشمل (صورتين لبطاقة الرقم القومي،ومثلهما للمؤهل الدراسي،والموقف من التجنيد لذكور، وصور شخصية،واستيفاء نموذج (أ.خ. ع) متضمنًا المجال الذي يرغب المكلف الالتحاق به، ليتم توزيعها على وحدات الخدمة العامة بالهيئات والوزارات المختلفة، ليمنح بعد أدائه الخدمة العامة شهادة تفيد إتمامه مدة التكليف والتي تعد مسوغًا أساسيا من مسوغات التعيين .



