AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

جراحة تحويل مسار الشريان تتم لعلاج إنسداد الشرايين

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 08:48 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
صرح الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أن علاج علاج انسداد شرايين الساق يمكن أن تتم من خلال طرق عديدة من ضمنها أن يقوم الطبيب أو الجراح المعالج بتجاوز الشريان المسدود من خلال شريان آخر أو نسيج صناعي مما يتيح تدفق الدم حول الشريان أو تجاوزه.


وقال الدكتور وليد الدالى تختلف أساليب علاج انسداد الشرايين في الرجل حسب حالة كل مريض، وفي المجمل يهدف علاج انسداد الشرايين في الرجل إلى هدفين رئيسيين وهما الحد من تفاقم الأعراض مثل ألم الساق وغيرها من الأعراض، ووقف تطور مرض تصلب الشرايين وذلك للحد من خطر الاصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية.

وأضاف الدكتور وليد الدالى يعتبر بعض الاطباء إجراء رأب الشرايين افضل طريقة لعلاج انسداد الشرايين حيث يستخدم لتحسين تدفق الدم في الشريان، حيث يقوم الطبيب بتثبيت قسطرة إلى الشريان المصاب ويتم نفخ بالون صغير يتم تثبيته في طرف القسطرة وذلك لإعادة فتح الشريان المسدود مرة أخرى، وقد يتم تثبيت دعامة أيضا للحفاظ على تدفق الدم.

وأشار الدكتور وليد الدالى أن أمراض الشرايين الطرفية حالة تصيب الأوعية الدموية وتمنعها من أداء وظيفتها على الوجه الأكمل، حيث تفقد الشرايين مرونتها وقدرتها على ضخ الدم إلى الأطراف، وفي حالة انسداد شرايين القدم يقل وصول الدم والأكسجين إلى الساقين بسبب ضيق أو انسداد الشرايين المغذية للقدم وتعرف هذه الحالة بتصلب الشرايين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يعيق وصول الدم إلى القلب.. تعرف على أسباب حدوث انسداد الشرايين وأبرز أعراضه.. 3 أطعمة تحميك منه.. طريقة فعالة لعلاج المصابين به

لمرضى السكر.. فحوصات وعلاج الشريان السباتي في الرقبة

سفير الموت المفاجئ.. أمراض الاوعية الدموية خطر عظيم يهدد الصحة .. كل ما تريد معرفته عن أعراضها في القدم والأطراف.. وطرق العلاج السريعة

أعراض انسداد الشرايين فى القدم وكيفية علاجها

ترشيحاتنا

بعد أنباء رحيله عن الأهلي.. 5 صور جمعت فايلر بزوجته

فقد بصره بسبب كورونا .. طبيب يترشح لانتخابات النواب في كفر الشيخ

خروج قطار عن القضبان في القليوبية دون خسائر فى الأرواح

الدولة لن تهدم عقارات مأهولة بالسكان.. ننشر تفاصيل المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء

رسميًا.. التليفزيون يعتمد إيقاف محمد نصر الدين مخرج مباراة الزمالك وطنطا 10 أيام

بيراميدز يتقدم على الإسماعيلي بهدف نظيف في الشوط الأول.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تأثير غير متوقع لـ خلايا الدم البيضاء على فيروس كورونا

بهدف قضاء عطلة مع أصدقائه.. أب يعرض حياة طفله للخطر ويواجه عقوبة السجن

بسبب الانتخابات الرئاسية.. دونالد ترامب يهاجم ميجان ماركل ويتمنى للأمير هاري حظًا سعيدًا