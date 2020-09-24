جراحة تحويل مسار الشريان تتم لعلاج إنسداد الشرايين

صرح الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أن علاج علاج انسداد شرايين الساق يمكن أن تتم من خلال طرق عديدة من ضمنها أن يقوم الطبيب أو الجراح المعالج بتجاوز الشريان المسدود من خلال شريان آخر أو نسيج صناعي مما يتيح تدفق الدم حول الشريان أو تجاوزه.









وقال الدكتور وليد الدالى تختلف أساليب علاج انسداد الشرايين في الرجل حسب حالة كل مريض، وفي المجمل يهدف علاج انسداد الشرايين في الرجل إلى هدفين رئيسيين وهما الحد من تفاقم الأعراض مثل ألم الساق وغيرها من الأعراض، ووقف تطور مرض تصلب الشرايين وذلك للحد من خطر الاصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية.





وأضاف الدكتور وليد الدالى يعتبر بعض الاطباء إجراء رأب الشرايين افضل طريقة لعلاج انسداد الشرايين حيث يستخدم لتحسين تدفق الدم في الشريان، حيث يقوم الطبيب بتثبيت قسطرة إلى الشريان المصاب ويتم نفخ بالون صغير يتم تثبيته في طرف القسطرة وذلك لإعادة فتح الشريان المسدود مرة أخرى، وقد يتم تثبيت دعامة أيضا للحفاظ على تدفق الدم.



