منافس الزمالك.. مدافع الرجاء يتعرض لإصابة قوية في مباراة أمام الوداد البيضاوي

تعرض عبد الرحيم شاكير مدافع فريق الرجاء المغربي لإصابة قوية أمام فريق الوداد البيضاوى وغادر ملعب استاد محمد الخامس فى المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري المغربي.
واستحوذ فريق الرجاء المغربي على الكرة في البداية لكنه لم يشكل أى خطورة على مرمى فريق الوداد ولعب الفريقان بحذر في البداية تفاديا لاستقبال هدف مبكر فى الشباك.
ويخوض الرجاء المواجهة متصدرًا لقمة ترتيب جدول الدوري المغربي برصيد 48 نقطة من 24 مباراة، ويطارده نادي الوداد برصيد 47 نقطة من نفس عدد المباريات، وذلك قبل نهاية البطولة بخمس جولات.
وفرض التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول بين فريقي الرجاء المغربي والوداد البيضاوى فى المباراة التى تجمع بينهما فى الوقت الراهن فى ديربي الدوري المحلي.
يذكر أن فريق الرجاء سوف يواجه نظيره الزمالك والوداد يلتقي مع النادي الأهلي نهاية شهر أكتوبر القادم فى إطار نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.