بدء عرض النسخة العربية لفيلم الأنمي مغامرة الديجيمون بالسينما

أعلنت المخرجة ديما طرقان عن بدء عرض النسخة العربية من فيلم الأنمي "مغامرة الديجيمون: التطور الأخير" فى دور العرض السينمائي بمصر والإمارات، مشيرة إلى بدء مغامرة جديدة مع عودة شخصيات ابطال الديجتال فى هذا الفيلم والتى رافقت شخصياته ذاكرة العديد من الاجيال على مدى أكثر من عقدين من الزمن.





وشارك بالاداء الصوتي فى النسخة العربية للفيلم زياد الشريف، عبد الله الفقي، آية حمزة، محمد العربي طرقان، محمد النمس، معتز الشاذلي، خالد الشرشابي، جيسي بحيري، أدهم سيّد، خلود عادل، أحمد مجدي، لبنى شاهين، حسام قابيل، هدير مصطفى، هاشم هاني، روان الشريف، هتوف عرب، تالة طرقان.





الفيلم من تنفيذ طرقان برودكشن ترجمة رفيق سمكري وإعداد أدهم السيد هندسة صوتية إسلام بهنسي مكساج ماركو عاطف اخراج واشراف عام ديما طرقان.





جدير بالذكر ان ابطال الديجتال هى السلسلة التي قام بتأليفها أكيوشي هونجو والتي أنتجتها شركة توى انيميشن بالتعاون مع باندى وتليفزيون فوجى واستديو يوميكو أدفرتيزينج وعرض لأول مرة في اليابان في السابع من مارس عام ١٩٩٩.





وتحكى سلسلة أبطال الديجيتال عن العالم الرقمي، وعوالم البرمجة عن طريق مجموعة من الأطفال الذين يحاولون إنقاذ العالم الرقمي من الفيروسات والمعتدين في إطار حكاية خيالية معقدة تمزج الواقع بالعلم بالأسطورة.



