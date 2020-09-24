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مرأة

الأسباب الرئيسية لمرض الشريان التاجي وتصلب الشرايين

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 11:38 م
صدى البلد
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ريهام قدري
ناقش الطبيب محمد شعبان المعيد بقسم الباطنة بكلية طب الفيوم دراسة عن تصلب الشرايين التاجية  والتي اول اسبابها مرض الشريان التاجي عن طريق إعاقة تدفق الدم الطبيعي، مما يسبب نقص في الدم المغذي لعضلة القلب، كما ترتبط زيادة خلايا الدم المعتدلة بعملية تصلب الشرايين وزيادة درجة الالتهاب، وعلى النقيض يمكن للخلايا الليمفاوية أن تقلل من حدة هذا الالتهاب.

وأوضح الباحث محمد شعبان في رسالته أن الصفائح الدموية تساهم بشكل فعال في بدء وتطوير عملية تصلب الشرايين؛ وعليه يعتقد أن حجم الصفائح الدموية على صلة قوية بهذه العملية.

وأشار "شعبان" إلى أن هذا العمل يهدف إلى إظهار ارتباط نسبة خلايا الدم العدلة اللمفاوية (NLR) ومتوسط حجم الصفائح الدموية (MPV) كعلامات دموية إلى شدة تصلب الشرايين التاجية بين المرضى الذين يعانون من قصور بالشرايين التاجية وقاموا بعمل قسطرة قلبية لتصوير الأوعية التاجية.


ولفت إلى أنه تم إجراء هذه الدراسة على 100 مريض حيث تم تقييم المشاركين في الدراسة من خلال التاريخ الطبي الكامل والفحص التفصيلي والتحقيقات المختبرية بما في ذلك تعداد الدم الكامل واختبارات وظائف الكلى وسكر الدم ونسبة الدهون بالدم وكما تم قياس تعداد كرات الدم البيضاء ومتوسط حجم الصفائح الدموية NLR و MPV بواسطة محلل أمراض الدم الآلي وتم إجراء رسم كهربي للقلب وموجات صوتية على القلب  لجميع المرضى قبل الخضوع لتصوير الأوعية التاجية، كما تم استخدام نظام تسجيل Gensini لتقييم شدة تصلب الشرايين التاجية وفقًا للنتائج التصويرية.


وختم الدكتور محمد شعبان تصريحاته عن البحث قائلا اتضح من الدراسة أن التدخين ووارتفاع ضغط الدم والسكر هم الأسباب الأكثر شيوعًا لـتصلب الشرايين التاجية، وأظهرت دراستنا أن حساسية NLR في توقع درجة تصلب الشرايين التاجية كانت (78.6٪) و النوعية (77.6٪) عند مستوى قطع (3.45) و  حساسية MPV في تشخيص تصلب الشرايين التاجية الحاد كان (69 ٪) وكانت النوعية( 60.3٪) عند مستوى قطع (10.75) ، بدقة إجمالية 85.8٪ لـ NLR مقابل 70.8٪ لـ MPV، مما يشير إلى أن NLR أكثر دقة من MPV في الكشف عن تصلب الشرايين التاجية الحاد وبناء عليه يمكن اعتمادهما كمؤشر لحدة تصلب الشرايين التاجية في المرضى الخاضعين لعمل قسطرة قلبية .


تكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من الدكتور شوقي عبد الحميد فؤاد أستاذ الباطنة بكلية الطب جامعة القاهرة ودكتوره هدى عبد البديع حسين أستاذ مساعد الباطنة بكلية الطب جامعة الفيوم ودكتوره إيمان محمود عزت محمود أستاذ مساعد الباطنة بكلية الطب جامعة الفيوم.
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