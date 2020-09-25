الشباب والرياضة بالإسكندرية تستعرض المبادرات المجتمعية والفعاليات الرياضية التي نفذتها مؤخرا

استعرضت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة بالمحافظة، ما قامت من مبادرات مجتمعية والفاعليات الرياضية والثقافية والتطوعية، خلال الشهر الحالي في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتفعيل دور الشباب والأنشطة الشبابية.





وقالت المديرية في بيان استعرضت فيه أنشطتها، أن فرع شباب المنتزه نفذ مبادرة لنشر لعبة كرة السرعة بهدف توسيع قاعدة المشاركة في اللعبة وجعل الرياضة اسلوب حياة، كما نفذ فرع شباب شرق مبادرة لتنظيم يوم ترفيهي لذوي القدرات والهمم بمركز شباب السيوف وتضمن اليوم مسابقات ترفيهية وألعاب صغيرة، ونفذت الإدارة العامة للرياضة فاعليات دوري الاندية الصغيرة والاحياء الشعبية بمركز شباب السيوف.





وفي إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به وزاره الشباب والرياضة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، بتفعيل دور مراكز الشباب وجعلها مراكز شباب مجتمعية استضاف مركز شباب طيبة مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمكافحة أمراض الضغط والسكر والاعتلال الكلوي حيث تم الكشف على أهالي قرية طيبة وبالمجان، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية بضرورة تفعيل المبادرة الرئاسية ١٠٠مليون صحة، حيث أن المبادرة ممتدة ومستمرة والكشف مجاني ببطاقة الرقم القومي من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً تيسيرا على المواطنين.





ونفذت إدارة الطلائع فعاليات أولمبياد الطفل المصري في نسخته الثانية بمشاركة 5755 طليعا، في الالعاب (القدم الخماسي بنين- القدم الخماسي بنات - كرة الطائرة بنين - كرة الطائرة بنات - كرة السلة بنين - كرة السلة بنات - كرة اليد بنين فقط - عدو 100 م بنين - عدو 100 م بنات - وثب طويل بنين - وثب طويل بنات - رمي جلة بنين - رمي جلة بنات - فردي بنين - فردي بنات - زوجي بنين - زوجي بنات، والكاراتيه، والتايكوندو).





وشهدت البطولة تتويج أبطال عروس البحر الأبيض المتوسط في ٣٢ لعبة من منافسات الأولمبياد بمشاركة عدد ٥٧٥٥ طفلا.





كما شاركت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ممثلة في إدارة إعداد القادة بالمديرية فعاليات انتخابات برلمان طلائع مصر على مستوى الجمهورية "إلكترونيا" المنفذة بالمدينة الشبابية بابي قير بالإسكندرية بمشاركة ٣٥١ مشاركا ومشاركة ممثلين للهيئات المنتخبة واللجان النوعية على مستوى المحافظات، وسط تنفيذ التدابير الاحترازية والضوابط العامة التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة، للحفاظ على سلامة المشاركين بالعُرس الانتخابي.



