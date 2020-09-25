دولة عربية تغلق إحدى مدنها بسبب كورونا

قرر محافظ جبل لبنان، القاضي محمد مكاوي، عزل مدينة عرمون - قضاء عاليه - أسبوعا كاملا، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا واغلاقها اغلاقا تاما باستثناء المحال ذات الصلة بقطاع الصحة والأدوية.





ونص القرار على إغلاق محال بيع المواد الغذائية بمختلف أنواعها والسوبرماركت بداية من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا.





وكانت وزارة الصحة اللبنانية بالأمس قد أعلنت عن تسجيل 1027 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الأن الي 32805 اصابة .





وبيًنت الصحة اللبنانية في بيانها بالأمس انه تم تسجيل 1 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد الي 329 حالة منذ تفشي الفيروس .





كما سجلت الوزارة اللبنانية 492 حالة تعاف من الفيروس المستجد ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد الي 14085 حالة شفاء منذ بداية الأزمة.





وشددت الوزارة علي ضرورة التباعد الإجتماعي وارتداء الكمامة غسل اليدين بإستمرار.