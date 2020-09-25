AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

دولة عربية تغلق إحدى مدنها بسبب كورونا

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 11:18 ص
اصابات كورونا في
اصابات كورونا في لبنان - ارشيفي
Advertisements
محمود نوفل
قرر محافظ جبل لبنان، القاضي محمد مكاوي، عزل مدينة عرمون - قضاء عاليه - أسبوعا كاملا، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا واغلاقها اغلاقا تاما باستثناء المحال ذات الصلة بقطاع الصحة والأدوية.

ونص القرار على إغلاق محال بيع المواد الغذائية بمختلف أنواعها والسوبرماركت بداية من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية بالأمس قد أعلنت عن تسجيل 1027 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الأن الي 32805 اصابة .

وبيًنت الصحة اللبنانية في بيانها بالأمس انه تم تسجيل 1 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد الي 329 حالة منذ تفشي الفيروس .

كما سجلت الوزارة اللبنانية 492 حالة تعاف من الفيروس المستجد ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد الي 14085 حالة شفاء منذ بداية الأزمة.

وشددت الوزارة علي ضرورة التباعد الإجتماعي وارتداء الكمامة غسل اليدين بإستمرار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المغرب يسجل 1230 إصابة جديدة بكورونا

يعود بقوة.. الجزائر تعلن تسجيل 450 إصابة جديدة بـ كورونا

لبنان: 662 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات خلال 24 ساعة

كورونا يهاجم بقوة.. المغرب يسجل 1343 إصابة جديدة بالفيروس

بإجمالي تخطي 28 ألفاً.. لبنان تعلن تسجيل 779 إصابة جديدة بــ كورونا

الأعلى منذ بداية الجائحة.. لبنان يعلن تسجيل 1006 إصابات جديدة بــ كورونا

ترشيحاتنا

ملك البترول.. بئر مياه سوهاج يثير الجدل بعد اشتعاله وشكوك حول احتوائه على النفط

نادي أسوان: إصابة محمد جابر بتمزق بأربطة الكاحل

بث مباشر.. خطبة الجمعة من الحرم المكي والنبوي

قرار مفاجئ من ولاية نيويورك بشأن لقاح ترامب ضد كورونا

أبرزها الأسعار.. أضرار يعانيها المواطن بسبب سرقات التيار الكهربائي

بواقع 80 % من العلاوة الخاصة.. شروط صرف العلاوات الخمس المقررة الخميس المقبل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. رانيا يوسف تتألق فى أحدث جلسة تصوير

حل سريع وغير مكلف.. مطار دولي يستعين بـ كلاب مدربة للكشف عن كورونا.. شاهد

طريقة عمل مهلبية بالقشطة.. خطوة بخطوة