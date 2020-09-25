كيف يتم حساب قسط التأمين على السيارة.. والعوامل التي يتوقف عليها التأمين

يوجد العديد من العوامل التي تؤثر على سعر التأمين ، فإن معرفة العوامل لن يكشف فقط كيفية فقط حساب قسط التأمين الخاص بك لأن ذلك يساعد على تقليل تكلفة التأمين .

-تعتبر أحد العوامل التي تؤثر على قسط التأين على سيارتك هو عمرك ، فإذا كان عمرك يقل عن 25 ولديك رخصة قيادة تقل عن عام واحد فقد يكون قسطك أعلى بنسبة 15-20%

يعتبر سجلال الحوادث والغرامات من أهم عوامل حساب قيمة قسط التأمين ، حيث سيجد السائقون الذين تعرضوا لحوادث أو تلقوا عددا من الغرامات بسبب انتهاك قواعد المرور أنفسهم يدقعون قسط تأمين أعلى، فـأن شركة التأمين ستحملك قسط تأمين أعى إذا قدمت مطالبات تأمينية تؤهلك للحصول على مكافأة عدم المطالبة .

اما من أهم العوامل الأخرى هو عمر وتغطية السيارة ، وذلك نظار لان السيارة الجديدة غالية الثمن لاستبدالها أو إصلاحها ، حيث انه تحتاج إلى تغطية تأمينية أكثر شمولا لحمايتها من التلف

يعتمد قسط التأمين على مميزات ونوع السيارة حيث تكلفة السيارة الفاخرة أو السيارات ذات القيمة العالية من حيث الإصلاح أو الأستبدال ، فإذا كانت تحتوي على قطع غيار باهظ الثمن فأن الشركة تقلل من قسط التأمين

كما تعتبر الإصلاحات نقطة مهمة يتم حسابها أثناء وضع قيمة قسط التأمين ،ويمكن إصلاح سيارتك إما عن طريق الوكيل الرسمي لسيارتك.

يعتمد قسط التأمين على المبلغ المستحق من قبل المؤمن ويعرف أيضا بمبلغ الخصم أو تكلفة التحمل ، وهو المبلغ الذي توافق على دفعة في حالة وقوع حادث بسببك ، كما يمكنك تقليل القسط الشهري من خلال الموافقة على دفع مبلغ تحمل أعلى أو العكس.

اما العامل الاخير الذي يعتمد عليه قسط التأمين إذا كان هناك ميزات إضافية فيمكنك دفع مبلغ إضافي ثابت مقابل أي مزايا إضافية أو اختيارية ، مثل توسعة التغطية الجغرافية، والمساعدة على الطريق ، إلخ ، التي ترغب في إضافتها إلى وثيقتك الحالية ، ينصح أيضا بالتعامل مع شركة تأمين معروفة ومشهورة حتى لايتم النصب عليك .