سعر الدولار اليوم السبت 26-9-2020

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 26 سبتمبر 2020 فى البنوك العاملة فى مصر.
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم السبت 15.69 جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع .
وسجل سعر الدولار مصرف أبوظبى الإسلامى 15.72 جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع.
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وسجل سعر الدولار فى بنوك (كريدى اجريكول ،بنك اتش اس بى سى ،التنمية الصناعية ، المصرى الخليجى ،التجارى الدولى CIB، الأهلى الكويتى بيريوس، تنمية الصادرات ، مصر ايران للتنمية،العربى الافريقى، المصرف العربى الدولى ، عودة،الكويتى الوطنى NKN ، الاهلى اليونانى، الاسكان و التعمير ) 15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم السبت فى بنوك ( الاهلى ، مصر ، قناة السويس، الاسكندرية ، المصرف التحد ، بلوم )نحو 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع .
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم السبت 15.69 جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع .
وسجل سعر الدولار مصرف أبوظبى الإسلامى 15.72 جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع.
اقرأ أيضا ..رحلة تراجع أسعار الفائدة 3.5% في البنوك منذ بداية 2020
وسجل سعر الدولار فى بنوك (كريدى اجريكول ،بنك اتش اس بى سى ،التنمية الصناعية ، المصرى الخليجى ،التجارى الدولى CIB، الأهلى الكويتى بيريوس، تنمية الصادرات ، مصر ايران للتنمية،العربى الافريقى، المصرف العربى الدولى ، عودة،الكويتى الوطنى NKN ، الاهلى اليونانى، الاسكان و التعمير ) 15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم السبت فى بنوك ( الاهلى ، مصر ، قناة السويس، الاسكندرية ، المصرف التحد ، بلوم )نحو 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع .