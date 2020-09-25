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رياضة

تعرف على موقف فرجاني ساسي من مباراة الجونة

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 09:47 م
صدى البلد
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ملك موسى
أصبح التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جاهزا لخوض مباراة الفريق الأبيض المقبلة أمام الجونة.

ويلتقي الزمالك مع الجونة بعد غد الأحد في الجولة ٣٠ من عمر الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة.

وغاب فرجاني ساسي عن مباريات الزمالك الأخيرة بالدوري بسبب الإصابة، التي كان يعاني منها بكدمة في الظهر.

وفي نفس الإطار تعافى محمد حسن، لاعب وسط الزمالك، هو الآخر من الإصابة التي كان يعاني منها في الآونة الأخيرة، وأصبح جاهزًا لخوض مباراة الجونة.

الجدير بالذكر أن الزمالك عانى خلال الفترة الأخيرة من غيابات عدة بين صفوفه، بسبب الإصابات التي عانى منها بعض نجومه.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم على ملعب النادي استعدادا للقاء الجونة المقبل المقرر.

وبدأ المران بجلسة بين طارق يحيى المدير الفني للفريق واللاعبين طالبهم خلالها المدرب بالتركيز لتحقيق الفوز في المباراة، وأكد صعوبة اللقاء في ظل موقف الجونة الصعب في المسابقة، وشدد المدير الني على ثقته في قدرات اللاعبين على تحقيق الفوز.

وركز الجهاز الفني على تدريب اللاعبين على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة المقبلة، ويختتم الفريق الأبيض تدريباته غدا على ملعب النادي استعدادا للقاء على أن ينتظم بعدها الفريق في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة الدولي.

وواصل محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد أوناجم ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أداء التدريبات التأهيلية على هامش تدريبات الفريق الأبيض اليوم.

ويعاني الثنائي من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، تسببت في غيابهما عن الفريق في المباريات السابقة.

 ويختتم الفريق الأبيض تدريباته غدا على ملعب النادي استعدادا للقاء على أن ينتظم بعدها الفريق في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة الدولي.
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