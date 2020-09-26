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محافظات

لأول مرة في مصر.. صدي البلد داخل مجمع رعاية الأطفال والكبار بلا مأوي بالشرقية.. شاهد

السبت 26/سبتمبر/2020 - 07:04 ص
صدي البلد داخل مجمع
صدي البلد داخل مجمع رعاية الأطفال والكبار بلي مأوي بالشرقي
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محمد الطحاوي

الهدف هو ان تكون شوارع محافظة الشرقية بصفة خاصة وشوارع مصر بصفه عامة خالية من الأطفال بلي مأوي وأيضا الكبار من الرجال والسيدات ووضعهم في مكان مخصص لهم ومجهز علي أعلي مستوي بناءا علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

مطاعم وأماكن مخصصة للنوم وملاعب رياضية وأنشطة ترفيهية وثقافية ولأول مرة علي مستوي الجمهورية هي عملية الدمج بين الأطفال والكبار بلي مأوي لمحاولة دمجمهم معا في إطار أسري يخفف عنهما معاناة التخلي عنهم..

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بهذة الكلمات بدء محمد السيد مدير نجمع رعاية الأطفال والكبار بلي مأوي بمحافظة الشرقية والكائن منطقة الصيادين بمدينة الزقازيق حديثة لوقع "ًصدي البلد" خلال جولة داخل الدار لرصد الحياة والتعرف علي الأنشطة التي تقوم بها إدارة الدار لجذب الأطفال بلي مأوي والقضاء علي ظاهرة أطفال الشوارع.

 

أكد مدير الدار ان صندوق تحيا مصر بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي وبرنامج حماية أطفال بلي مأوي تم إعادة هيكلة الدار وإعادة تطويرها مرة أخري بتكلفة مالية تقدر بحوالي 24 مليون جنية .

 

وأضاف ان الدار تقوم بإستقدام الأطفال من خلال برامج ومختصين يعملون علي تعريف الأطفال بمزايا المكوث بالدار والبعد عن الشارع وتقديم العديد من الخدمات والتي تجعل الأطفال بلي مأوي يلجأون الي الدار وخاصة لوجود ملاعب وعيادات طبية وصيدلية وأماكن مبيت وأماكن ترفيهية ومطاعم وورش لتعليم العديد من الحرف اليدوية وغيرها.

 

وأستكمل "محمد السيد" خلال جولة موقع صدي البلد داخل الدار ان عدد نزلاء الدار من الأطفال 40 طفلا تم إستكمال جميع الأوراق الخاصة بهم بالإضافة الي 120 نزيل من الكبار ما بين رجال وسيدات ويتم تقديم كافة الرعاية الطبية والإجتماعية والأسرية وغيرها مما يحتاج اليها الشخص في حياتة اليومية.

 

وأضاف انه توجد بالمؤسسة أماكن لتعليم صيانة الأجهزة الكهربائية لنزلاء الدار بالإضافة الي وجود هدايا ومزايا لمن يجتاز تلك الدورات والمقسمة الي 3 مستويات يتم منح الطالب شهادات دالة علي إجتيازة وتأهيلة لسوق العمل بالتعاون مع وزارة الإتصالات .

 

وأشار الي ان إدارة الدار بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي وصندوق تحيا مصر وبرنامج حماية أطفال بلي مأوي تم إطلاق برنامج لدمج الأطفال والكبار في إطار إجتماعي وإنساني من أجل تقليل الفجوة بينهم إجتماعيا وأسريا وخاصة ان الأطفال محرومين من الأسرة والكبار محرومين من أبنائهم ، ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه علي مستوي الجمهورية وبالفعل حقق نجاحا كبيرا .

 

وأختتم مدير مؤسسة أطفال وكبار بلي مأوي بمحافظة الشرقية ان إدارة الدار تستقبل كافة التبرعات من كافة المواطنين بإصالات رسمية معتمدة .

لأول مرة في مصر.. صدي البلد داخل مجمع رعاية الأطفال والكبار بلا مأوي بالشرقية.. شاهد
لأول مرة في مصر.. صدي البلد داخل مجمع رعاية الأطفال والكبار بلا مأوي بالشرقية.. شاهد
لأول مرة في مصر.. صدي البلد داخل مجمع رعاية الأطفال والكبار بلا مأوي بالشرقية.. شاهد
لأول مرة في مصر.. صدي البلد داخل مجمع رعاية الأطفال والكبار بلا مأوي بالشرقية.. شاهد
لأول مرة في مصر.. صدي البلد داخل مجمع رعاية الأطفال والكبار بلا مأوي بالشرقية.. شاهد
لأول مرة في مصر.. صدي البلد داخل مجمع رعاية الأطفال والكبار بلا مأوي بالشرقية.. شاهد
لأول مرة في مصر.. صدي البلد داخل مجمع رعاية الأطفال والكبار بلا مأوي بالشرقية.. شاهد
لأول مرة في مصر.. صدي البلد داخل مجمع رعاية الأطفال والكبار بلا مأوي بالشرقية.. شاهد
لأول مرة في مصر.. صدي البلد داخل مجمع رعاية الأطفال والكبار بلا مأوي بالشرقية.. شاهد
لأول مرة في مصر.. صدي البلد داخل مجمع رعاية الأطفال والكبار بلا مأوي بالشرقية.. شاهد
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