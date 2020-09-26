أخبار التوك شو.. المفتي: نشكر الله كوننا مصريين.. انهيار فتاة الدقهلية من البكاء.. وسجين يهرب من الإعدام في الصرف الصحي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية ، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو.



قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، الحمد لله أن شرفني بأن أكون ابن من أبناء مصر،مؤكدا أنه يجب على كل مواطن أن يشكر ربه على كونه من أبناء مصر.

روت والده فتاة الدقهلية تفاصيل تعرض عائلتها إلى التهديد من قبل الجاني، مضيفة أنهم تعرضوا للهجوم والتهديد كثيرا، وكانوا خائفين يخرجون من البيت بسبب التهديدات من الجاني وأهله.





روي علي عبد الحميد، عم "فتاة الدقهلية"، تفاصيل إلقاء القبض على الجاني، قائلا إن قوات الشرطة في محافظة الدقهلية كانت متواجدة بالمحافظة ليل نهار من أجل الوصول إلى الجاني.