أخبار التوك شو.. المفتي: نشكر الله كوننا مصريين.. انهيار فتاة الدقهلية من البكاء.. وسجين يهرب من الإعدام في الصرف الصحي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية ، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو.
قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، الحمد لله أن شرفني بأن أكون ابن من أبناء مصر،مؤكدا أنه يجب على كل مواطن أن يشكر ربه على كونه من أبناء مصر.
روت والده فتاة الدقهلية تفاصيل تعرض عائلتها إلى التهديد من قبل الجاني، مضيفة أنهم تعرضوا للهجوم والتهديد كثيرا، وكانوا خائفين يخرجون من البيت بسبب التهديدات من الجاني وأهله.
روي علي عبد الحميد، عم "فتاة الدقهلية"، تفاصيل إلقاء القبض على الجاني، قائلا إن قوات الشرطة في محافظة الدقهلية كانت متواجدة بالمحافظة ليل نهار من أجل الوصول إلى الجاني.
قال الدكتور حمدي المسعود، صاحب فيديو وفاة شاب داخل عيادة بالشرقية، إن الشاب الذي توفي فى عيادته الخاصة بمحافظة الشرقية كانت مفاجئة ولم يقترب منه أحد.
قال علي عبد الحميد، عم فتاة الدقهلية أمل محمد عبدالحميد، إنهم لم يفقدوا الأمل في الحصول على حقوقها، مضيفا أن بعد عامين من المتابعة في المحاكم والقضاء تم إغلاق القضية ولهذا قرر عمل فيديو لأمل المغتصبة تتحدث فيه عن قضيتها ويتم رفعه على "فيسبوك".
قالت أمل محمد عبدالحميد، فتاة الدقهلية، تعليقا على إلقاء القبض على المتهم باغتصابها إنه بعد قرار المحكمة بإغلاق القضية انهارت تماما، ولكن لم يضع مجهودهم لأنهم تابعوا القضية لآخر لحظة.
عرضت قناة العربية تقريرا حمل عنوان "بعد مقتل مسؤول كوري جنوبي.. أزمة جديدة بين الكوريتين".
عرضت قناة العربية، تقريرا عن سجين صيني محكوم بالإعدام فى إندونيسيا منذ عام 2017 هرب من زنزانته بعدما زحف 30 مترا عبر قنوات الصرف الصحي.