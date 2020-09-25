أخبار الرياضة.. حقيقة مفاوضات بيراميدز مع فايلر .. كارتيرون يطالب التعاون بضم طارق حامد وآزارو

نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار اليوم، الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :













كشف محمد ابراهيم نجم فريق مصر المقاصة، عن موقفه بشان ما يتردد عن تلقيه عروضا من أندية مصريه وخليجية للرحيل عن فريقه خلال الفترة المقبلة.













كشفت تقارير صحفية بلجيكية، اليوم الجمعة، عن الوجهة المحتملة للسويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، بعد رحيله المرتقب عن القيادة الفنية للفريق.













أثار الليبي أنيس سلتو لاعب الفريق الأول للاتحاد السكندري الشغب فى غرفة ملابس الفريق قبل مباراة انبي التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة ضمن اطار منافسات الجولة 29 من الدوري الممتاز والتي انتهت بفوز فريق انبي يثنائية نظيفة .













طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الحالي للتعاون السعودي، والزمالك السابق، عدة لاعبين من الدوري المصري، خصوصا من الأهلي والزمالك لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم القادم.













كشف مسئول داخل نادي الزمالك، عن حقيقة مفاوضات النادي الأبيض مع الغاني ريتشموند بواكي لاعب فريق ريد ستار الصربي ويوفنتوس السابق لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.













أعرب شريف اكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز عن سعادته بـ التواجد في صفوف نادي بيراميدز كونها تجربة رائعة للغاية قائلا :" لمست طموحا كبيرا وخططا ومقومات فنية تؤهله للمنافسة على لقب الدوري ومختلف البطولات الأخرى"

























كشف ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، عن حقيقة تقديم فريقه عرض لضم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي من القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية.











