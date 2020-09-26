ليس كورونا.. أكثر من 25 ألف بريطاني سيموتون خلال سنة

كشفت إحصائيات رسمية، عن أن حياة أكثر من 75 ألف شخص معرضة للخطر في بريطانيا؛ وذلك لأسباب شتى، نتيجة إجراءات العزل ، التي تفرضها الحكومة البريطانية ، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن تلك الإحصائيات مستندة على دراسة علمية اطلعت عليها حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي سيواجه بسببها ضغوطًا كثيرة قد تدفعه للتراجع عن قرارات تشديد إجراءات الإغلاق العام.





وذكرت الدراسة أن أكثر من 16 ألف شخص فقدوا حياتهم بسبب الفوضى التي تعيشها المستشفيات ودور الرعاية الطبية خلال شهري مارس وأبريل فقط.





ورجحت الدراسة أن حوالي 26 ألف بريطاني سيموتون خلال عام واحد، وأكثر من 31،900 شخصًا خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك لأن العزل المنزلي سيمنع الناس المصابة بأمراض خطيرة مثل السرطان، من عدم تشخيصها.



