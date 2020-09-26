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رياضة

مرتضى منصور يشكر طارق يحيى.. ويطالب لاعبي الزمالك ببطولة إفريقيا

السبت 26/سبتمبر/2020 - 01:25 ص
صدى البلد
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ملك موسى
عقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة مع طارق يحيى المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض ولاعبي الفريق.

وجاءت الجلية، على هامش تدريب الأمس، استعدادا للقاء الجونة المقرر له غدا الأحد في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري.

ووجه رئيس النادي الأبيض، الشكر لطارق يحيى بشأن توليه المهمة في الفترة الحالية، خاصة وأنه تولاها في ظروف صعبة بسبب الاهتزازات التي تعرض لها الفريق نتيجة الإصابات وهروب المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأعرب عن أمنيته بالتوفيق للاعبين في الفترة المقبلة بسبب ضغط المباريات في الفترة الحالية، وشدد على أن توالي المباريات؛ يتسبب في كثرة الإصابات في صفوف الفريق سواء في الزمالك أو الأهلي.

وأشار إلى أن الفريق عانى من إصابات كثيرة في الفترة الأخيرة، وأضاف أنه يعمل مع محمد فرج عامر رئيس سموحة على تأجيل مباراة الفريقين في دور الستة عشر لكأس مصر؛ بسبب ارتباط الفريق بمباريات دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف أن المدير الفني الجديد سيصل اليوم السبت، وهناك لاعبون تعاملوا معه من قبل أمثال طارق حامد ومحمود جنش وحازم إمام ومصطفى فتحي ومحمد أبوجبل.

ووعد رئيس النادي اللاعبين بصرف مستحقاتهم المتأخرة في الفترة الحالية، وصرف مستحقات الجهاز الفني في الفترة المقبلة، وطالب اللاعبين بالفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثاني في مسابقة الدوري العام المصري قبل 6 جولات من نهاية المسابقة.
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