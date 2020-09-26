AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

برفقة إلهام شاهين وهنا شيحة.. بوسي شلبي تنشر صورا من احتفالها بعيد ميلاد ريهام حجاج

السبت 26/سبتمبر/2020 - 02:06 ص
ميلاد ريهام حجاج
ميلاد ريهام حجاج
Advertisements
ميرنا محمود
احتفلت الاعلامية بوسي شلبي، بعيد ميلاد النجمة ريهام حجاج .

وظهرت بوسي شلبي  برفقة  نجوم الفن علي راسهم  النجمة الهام شاهين و هنا شيحة من حفل ميلاد ريهام حجاج  و علقت علي الصورة  قائلة : "احلي ريهام سنة حلوة "

اقرا ايضا :

وحازت الصورة علي اعجاب الكتير و جاءت التعليقات ما بين : "احلي نجوم  ، منورين الدنيا  ، حلوين اوي". 

وتحتفل الفنانة ريهام حجاج، اليوم بعيد ميلادها 34، حيث إنها من مواليد 22 سبتمبر 1986.

ولدت وعاشت معظم حياتها في إيطاليا، تخرجت من كلية الإعلام وعملت في مجال التسويق.

كان أول أعمالها فيلم سفاري مع رامز أمير وإيهاب فهمي ومن إخراج مازن الجبلي عام 2010، في نفس العام شاركت في مسلسل "أزمة سكر". 

شاركت الفنانة ريهام حجاج في عدة مسلسلات أبرزها "أزمة سكر"، "رقم مجهول"، "كاريوكا"، "نقطة ضعف"، "هبة رجل الغراب"، "سجن النسا"، "يونس ولد فضة"، "كارمن"، آخرهم "لما كنا صغيرين" رمضان الماضي.

وقدمت ريهام أفلاما منها "وبعد الطوفان" عام 2012، ثم "واحد صعيدي" في 2014، "سوء تفاهم"، "كريم الكينج"، "يوم مالوش لازمة"، "سطو مثلث"، "القرد بيتكلم"، "رغدة متوحشة" في 2018.


وتقدم الإعلامية بوسي شلبي برنامج "أحلى النجوم" والذي يذاع على قناة "المحور"، وتستضيف من خلاله كوكبة من أبرز نجوم الفن للتحدث عن أعمالهم.

وكانت بوسي شلبي حرصت على دعم الفنانة ريم البارودي ومذيعي قناة "النهار" أثناء تواجدهم بنقابة الإعلاميين لحل الأزمة الخاصة بهم.

View this post on Instagram

احلي ريهام سنه حلوه

A post shared by بوسي شلبي (@boosy17) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

مصادر: جماعة الإخوان دقت المسمار الأخير بنعشها برفض الشعب لدعواتهم لإثارة الفوضى

ناري بردت.. فتاة الدقهلية توجه رسالة للمهاجمين والمشككين في قضيتها.. فيديو

بيراميدز يكشف حقيقة التفاوض مع المدير الفني للأهلي

فنانات يعتزلن ويرتدين الحجاب.. مي فخري تعتزل بعد ظهورها بـ المايوه

في عيد ميلاد ويل سميث.. زوجته فضحت خيانتها له مقابل 45 مليون دولار

علامات موت الفجأة .. ورأي الشيخ الشعراوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للرئتين.. 5 أطعمة تحافظ عليها وتجدد حيويتها

طريقة عمل الباذنجان بالفراخ

أحدث جولة ملكية للأمير هاري وميجان ماركل تثير الجدل لتكلفتها |شاهد