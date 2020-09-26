عميد طب بنها يتابع حالة مريض بلع تليفونه المحمول

تفقد الدكتور مصطفى القاضي عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها يرافقه عدد من طاقم الأطباء بأقسام المستشفى.









واطمأن القاضي خلال جولته على الحالات الحرجة بالمستشفى ومن بينها الحالة الحرجة للشاب الذي قام ببلع تليفونه المحمول وتم استخراجه من معدته على يد أساتذة جامعة بنها.





كما تم خلال الزيارة الاطمئنان على الحالات الحرجة في العناية المركزة وكذلك زيارة وحدة غسيل الكلى وتم سؤال المرضى المترددين عما إذا كان هناك أي شكوى.





كما تفقد عددا من الوحدات الجديدة تحت الإنشاء والتي تم تجهيزها على أحدث طراز لتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية.





وأشاد القاضي خلال الجولة بالمجهود المبذول من قبل أساتذة وأطباء مستشفيات بنها الجامعية لتوفير أقصى درجات الرعاية والعناية للمرضى.

كما توجه بالشكر للفريق المتميز الذي قام على إستخراج التليفون المحمول بنجاح من بطن المريض ، مؤكدا أن مستشفيات جامعة بنها تمتلك أستاذة على درجة عالية من المهنية والكفاءه والتميز.





وكان الدكتور أحمد شولح قد كشف كواليس واقعة استخراج تليفون محمول ابتلعه مريض حيث فوجئ بوجود التليفون المحمول داخل معدة المريض بعد أن أظهرت الأشعة وجود جسم غريب داخل المعدة.





وأضاف شولح أن الواقعة بدأت بتحويل الحالة له من زميله الدكتور محمد الجزار استشاري أورام الصدر وأستاذ جراحة القلب والصدر والمناظير بكلية الطب جامعة بنها الذي أكد له أن جراحة المنظار لن تجدي فيها حيث شخص طبيب الأشعة الجسم الغريب بتليفون محمول مؤكدا له أنه تأكد من المريض أنه ابتلع تليفونا محمولا حقيقيا.





أضاف شولح أن الجراحة استغرقت حوالى ساعتين وأن المريض يخضع للعلاج حاليا والإفاقة بعد الجراحة.





وكانت أشعة تليفزيونية تم إجراؤها بمستشفيات بنها الجامعية قد أظهرت وجود تليفون محمول بمعدة شخص قام ببلعه منذ فترة وصلت لـ 7 أشهر