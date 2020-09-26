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تعليم

طلاب الدبلومات الفنية بالقليوبية يواصلون امتحانات الدور الثاني وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:12 ص
طلاب الدبلومات الفنية
طلاب الدبلومات الفنية
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إبراهيم الهوارى
تواصلت امتحانات الدور الثاني لطلاب الدبلومات الفنية بمحافظة القليوبية وسط إجراءات أمنية واحترازية ووقائية مشددة.
حيث يؤدى 14000 طالب امتحانات المواد الفنية في ٢٨ لجنة على مستوى المحافظة بجميع النوعيات (صناعى -  زراعى - تجارى - وفندقى).


وتابعت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية برئاسة طه عجلان وكيل وزاره التربية والتعليم ورئيس غرفة العمليات وعاطف سلامة وكيل المديرية والمهندس الصادق السيد مدير عام التعليم الفنى بالقليوبية وبحضور أعضاء غرفة العمليات وفريق العمل سير الامتحانات التى تجرى في ظل إجراءات مشددة.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بتوفير كافة سبل الراحة والمناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات وتعقيم الطلاب قبل دخول اللجان ودخول اللجان من خلال بوابات التعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقاية حرصا على سلامة وصحة الطلاب والملاحظين والعاملين باللجان .
وكانت فعاليات مسابقة عباقرة الكليات بجامعة بنها قد انطلقت لاختيار أفضل الطلاب للمشاركة في برنامج العباقرة وذلك برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة.

وأقيمت الفعاليات بكلية الهندسة ببنها بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور عارف سليمان عميد كلية الهندسة ببنها ، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس.

وقال الدكتور خالد عيسوى ان الإدارة العامة لرعاية الشباب نظمت فعاليات المسابقة والتي تمت بمشاركة ١٣٥ طالب وطالبة من جميع كليات الجامعة. 

وأضاف عيسوي أنه تم اختيار ٨ طلاب لتمثيل الجامعة ببرنامج مسابقة العباقرة حيث تم تأكيد مشاركة جامعة بنها ضمن التصفيات الأولية بالبرنامج والتي ستقام يوم الأربعاء الموافق ٣٠ سبتمبر القادم لاختيار أفضل ١٦ جامعة للمشاركة بالبرنامج.
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