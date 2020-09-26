بيان من الرئاسة اللبنانية بشأن اعتذار مصطفى أديب عن عدم تشكيل الحكومة

وذكرت الرئاسة في بيان أن أديب تقدم باعتذار للرئيس عون عن عدم تشكيل الحكومة اللبنانية المنتظرة.

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وشكر الرئيس عون مصطفى أديب على الجهود التي بذلها، وأبلغه قبوله الاعتذار.

وبحسب الرئاسة، سيتخذ عون الإجراءات المناسبة وفقا لمقتضيات الدستور.

وقال مصطفى أديب بعد زيارته قصر بعبدا ولقاء الرئيس ميشال عون إن الكتل النيابية لم تلتزم بما تعهدت به.

وأضاف في بيان: "عندما سمتني غالبية كبيرة خلال الاستشارات النيابية الملزمة تشرفت بتشكيل حكومة انقاذ استنادًا إلى مطالب أكثرية اللبنانيين. وافق معظم النواب على مضمون المبادرة الفرنسية التي تقدم بها الرئيس إيمانويل ماكرون وكان واضحًا ان تشكيل حكومة بهذه المواصفات والتزامها الإصلاحات تسهيل عمل ماكرون في جلب الدعم للبنان".









وتابع: "أعلنت بوضوح لجميع الكتل النيابية أنه لا نية شخصية لدي الولوج بأي وجهة سياسية، وفور شروعي بالاستشارات أعلن عدد من الكتل عدم تسمية أحد لتوزيره في الحكومة. أبلغت جميع الكتل أنني لست في صدد اقتراح أسماء تشكل استفزازًا لأي طرف".







