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تعليم

المدرس المتحرش يشعل السوشيال.. النيابة تحقق معه.. والتعليم تحيله لمجلس التأديب.. شوقي: سنفرض أقصى عقوبة.. القصة كاملة

السبت 26/سبتمبر/2020 - 02:49 م
المدرس المتحرش
المدرس المتحرش
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ، ان الوزارة تابعت بإهتمام بالغ ، ما أثير خلال الساعات الاخيرة بشأن الواقعة التي عرفت اعلاميا بـ "المدرس المتحرش".

احالة المدرس المتحرش لمجلس التأديب
وقال نائب وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : ان وزارة التربية والتعليم في انتظار نتيجة تحقيقات النيابة مع المتهم بطل فيديو المدرس المتحرش مع المتهم ، وتحديد بياناته وهويته


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وأضاف نائب وزير التربية والتعليم : اذا كان فعلا هذا المتهم المعروف اعلاميا بـ المدرس المتحرش يعمل معلم بوزارة التربية والتعليم سيحول لمجلس تأديب فورًا.

فيديو المدرس المتحرش
وكانت الساعات الاخيرة قد شهدت تداولا واسعا لفيديو ظهر فيه احد الاشخاص قيل أنه معلم وهو يتحرش بطفلة ، وبعد انتشار الفيديو المثير للجدل قد تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المدرس المتحرش وجار العرض على النيابة العامة التحقيق لمواجهته بالفيديو المتداول، على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر".

وقد أظهر فيديو المدرس المسن وهو يتحرش بطفلة صغيرة داخل غرفة مغلقة، وانتشر ذلك المقطع بشكل كبير على السوشيال ميديا.



اعدام المدرس المتحرش
وتصدر #إعدام_المدرس_المتحرش تويتر، خلال الساعات الأخيرة بعد تداول الفيديو الذي نشره أحد الأشخاص، يظهر فيه مدرس كبير في السن يقوم بإحتضان طفلة وتقبيلها ، في غرفة مغلقة عليهما.

وقام الشخص الذي التقط الفيديو بتصوير المدرس من النافذة المقابلة له، ورفعه على موقع تويتر ليشتعل تويتر بعد ذلك بهاشتاج #إعدام_المدرس_المتحرش.

طارق شوقي : العقوبة قد تصل إلى حرمانه من ممارسة مهنة التعليم مرة اخرى

وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن أي بلاغات بالتحرش او التنمر او العنف يتم التحقق منها بمعرفة الشئون القانونية في الوزارة ، للتأكد من انها ليست كيدية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن من يثبت قيامه بأي واقعة تحرش يتم فرض أقصى عقوبة عليه  ، والتي تصل إلى حرمانه من ممارسة مهنة التعليم مرة اخرى.

وأضاف وزير التربية والتعليم :  كل المدارس فيها اخصائيين اجتماعيين ، والوزارة تشدد مع بدء كل عام دراسي على تفعيل ادورهم بحيث يتعاملوا مع اي ازمات او مشاكل يتعرض لها الطالب داخل المدرسة.

وأشار وزير التربية والتعليم أن الوزارة تهتم جدا بمحاربة ظواهر التحرش والتنمر وغيرها من الظواهر السلبية التي قد يتعرض لها الطالب داخل مدرسته ، وقال وزير التربية والتعليم : الاطفال يهمونا بشدة و نشجعهم ان يبلغونا بأي شئ سلبي يتعرضوا ليه في المدارس ونؤكد لهم أن شكواهم ستظل سرية ، ولكننا نرجو الا تكون الشكاوى و البلاغات كيدية.

توعية الطلاب بخطورة التحرش
وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة ستهتم بفكرة توعية الطلاب بخطورة التحرش والتنمر والعنف المتبادل بين الطلاب والمعلمين واولياء الامور ، قائلا : نسعى لإستعادة هيبة المعلمين ، ولذا نحرص على اتاحة وسائل شرعية لتلقي الشكاوى التي تحتاج لخصوصية بحيث لا تنشر بشكل معلن الرأي العام

وأخيرا قال وزير التربية والتعليم : إن قانون التعليم الجديد يفرض عقوبات مشددة ضد مرتكبي وقائع التحرش والتنمر في المدارس.

كما أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، في وقت سابق ، كتابًا دوريًا بشأن الاجراءات الاحترازية الواجب اتباعها في المدارس والمنشآت التعليمية للوقاية والحد من انتشار الجرائم التي تمس الطابع الاخلاقي.

حيث شدد الوزير في هذا الكتاب الدوري على جميع الادارت والمديريات التعليمية ، بضرورة الحرص على المتابعة الميدانية الدورية في كافة ارجاء المدرسة من قبل المختصين.

كما شدد الوزير على ضرورة توعية الطلاب للوقاية من ظاهرة التحرش الجنسي ، وكذا اولياء الامور من خلال مجلس الامناء والاباء والمعلمين ، ومتابعة كافة الشكاوى واتخاذ اللازم بشأنها ، والابلاغ الفوري عند ظهور أية حالة تحرش جنسي بالمدارس .

تفعيل دور الاخصائي الاجتماعي 

وأكد الوزير أيضًا على ضرورة متابعة كافة العاملين بالمدرسة ، وعرض أي منهم يصدر من تصرف ينم عن خلل نفسي أو عقلي على اللجنة الطبية المختصة ، لتقرر حالته الصحية ، ومدى امكانية استمراره في العمل داخل المدرسة أو نقله لعمل آخر تقرره اللجنة.

وشدد الوزير على تفعيل دور الاخصائي الاجتماعي والنفسي في توعية الطلاب والعاملين بالمدرسة بمخاطر التحرش الجنسي من خلال التدريبات المخصصة لذلك ، والاعلان عن التقرير الارشادي بلوحة الاعلانات في اماكن ظاهرة بالمدرسة حتى يتحقق الهدف المرجو منه ، وإخطار غرفة العمليات بديوان عام الوزارة بحالات التحرش الجنسي إن وجدت فور وقوعها.

وشدد الوزير على جميع الجهات المعنية بالالتزام بما ورد بهذا الكتاب الدورس ، مشيرًا إلى أن من سيخالفه سيتعرض للمساءلة القانونية.
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