المدرس المتحرش يشعل السوشيال.. النيابة تحقق معه.. والتعليم تحيله لمجلس التأديب.. شوقي: سنفرض أقصى عقوبة.. القصة كاملة

أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ، ان الوزارة تابعت بإهتمام بالغ ، ما أثير خلال الساعات الاخيرة بشأن الواقعة التي عرفت اعلاميا بـ "المدرس المتحرش".
احالة المدرس المتحرش لمجلس التأديب
وقال نائب وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : ان وزارة التربية والتعليم في انتظار نتيجة تحقيقات النيابة مع المتهم بطل فيديو المدرس المتحرش مع المتهم ، وتحديد بياناته وهويته
وأضاف نائب وزير التربية والتعليم : اذا كان فعلا هذا المتهم المعروف اعلاميا بـ المدرس المتحرش يعمل معلم بوزارة التربية والتعليم سيحول لمجلس تأديب فورًا.
فيديو المدرس المتحرش
وكانت الساعات الاخيرة قد شهدت تداولا واسعا لفيديو ظهر فيه احد الاشخاص قيل أنه معلم وهو يتحرش بطفلة ، وبعد انتشار الفيديو المثير للجدل قد تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المدرس المتحرش وجار العرض على النيابة العامة التحقيق لمواجهته بالفيديو المتداول، على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر".
وقد أظهر فيديو المدرس المسن وهو يتحرش بطفلة صغيرة داخل غرفة مغلقة، وانتشر ذلك المقطع بشكل كبير على السوشيال ميديا.
وتصدر #إعدام_المدرس_المتحرش تويتر، خلال الساعات الأخيرة بعد تداول الفيديو الذي نشره أحد الأشخاص، يظهر فيه مدرس كبير في السن يقوم بإحتضان طفلة وتقبيلها ، في غرفة مغلقة عليهما.
وقام الشخص الذي التقط الفيديو بتصوير المدرس من النافذة المقابلة له، ورفعه على موقع تويتر ليشتعل تويتر بعد ذلك بهاشتاج #إعدام_المدرس_المتحرش.
وقد أظهر فيديو المدرس المسن وهو يتحرش بطفلة صغيرة داخل غرفة مغلقة، وانتشر ذلك المقطع بشكل كبير على السوشيال ميديا.
اعدام المدرس المتحرش
وتصدر #إعدام_المدرس_المتحرش تويتر، خلال الساعات الأخيرة بعد تداول الفيديو الذي نشره أحد الأشخاص، يظهر فيه مدرس كبير في السن يقوم بإحتضان طفلة وتقبيلها ، في غرفة مغلقة عليهما.
وقام الشخص الذي التقط الفيديو بتصوير المدرس من النافذة المقابلة له، ورفعه على موقع تويتر ليشتعل تويتر بعد ذلك بهاشتاج #إعدام_المدرس_المتحرش.
طارق شوقي : العقوبة قد تصل إلى حرمانه من ممارسة مهنة التعليم مرة اخرى
وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن أي بلاغات بالتحرش او التنمر او العنف يتم التحقق منها بمعرفة الشئون القانونية في الوزارة ، للتأكد من انها ليست كيدية.
حيث شدد الوزير في هذا الكتاب الدوري على جميع الادارت والمديريات التعليمية ، بضرورة الحرص على المتابعة الميدانية الدورية في كافة ارجاء المدرسة من قبل المختصين.
كما شدد الوزير على ضرورة توعية الطلاب للوقاية من ظاهرة التحرش الجنسي ، وكذا اولياء الامور من خلال مجلس الامناء والاباء والمعلمين ، ومتابعة كافة الشكاوى واتخاذ اللازم بشأنها ، والابلاغ الفوري عند ظهور أية حالة تحرش جنسي بالمدارس .
تفعيل دور الاخصائي الاجتماعي
وأكد الوزير أيضًا على ضرورة متابعة كافة العاملين بالمدرسة ، وعرض أي منهم يصدر من تصرف ينم عن خلل نفسي أو عقلي على اللجنة الطبية المختصة ، لتقرر حالته الصحية ، ومدى امكانية استمراره في العمل داخل المدرسة أو نقله لعمل آخر تقرره اللجنة.
وشدد الوزير على تفعيل دور الاخصائي الاجتماعي والنفسي في توعية الطلاب والعاملين بالمدرسة بمخاطر التحرش الجنسي من خلال التدريبات المخصصة لذلك ، والاعلان عن التقرير الارشادي بلوحة الاعلانات في اماكن ظاهرة بالمدرسة حتى يتحقق الهدف المرجو منه ، وإخطار غرفة العمليات بديوان عام الوزارة بحالات التحرش الجنسي إن وجدت فور وقوعها.
وشدد الوزير على جميع الجهات المعنية بالالتزام بما ورد بهذا الكتاب الدورس ، مشيرًا إلى أن من سيخالفه سيتعرض للمساءلة القانونية.