27 مرشحًا يتقدمون بأوراق ترشحهم لمجلس النواب بالوادي الجديد

شهدت محكمة الوادي الجديد ، الابتدائية واللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالمحافظة، اليوم السبت، آخر ايام تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بدائرتى الخارجة والداخلة ، حيث أغلق باب الترشح فى الثانية مساءً حسب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات .





وقال المستشار حمدي فاروق، رئيس محكمة الوادي الجديد الابتدائية ورئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالوادي الجديد، اليوم السبت، ان إجمالي عدد طلبات الترشيح بلغ 27 مرشحاً بواقع 10 مرشحين فى الدائرة الأولى و17 مرشحاً فى الدائرة الثانية على المقاعد الفردية بالمحافظة، وذلك فى آخر أيام الترشح .





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وأضاف أنه سيتم إعلان كشوف أسماء المرشحين ورموزهم ونشرها في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، مع تلقي الطعون على المرشحين أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط، لمدة 3 أيام من الأحد 27 سبتمبر وحتى الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2020.





وكانت محكمة الوادي الجديد، قد شهدت حتى الجمعة 22 سبتمبر 2020 تلقي طلبات 24 مرشحًا بدائرتي الخارجة والداخلة، وهم عبدالحميد منصور على، وعربي كامل يماني عن حزب مستقبل وطن، وترشح قدري عبدالعزيز إبراهيم بركة عن حزب الريادة، كما ترشح فردي مستقل كلا من أحمد محمد أحمد العقاطي، وخيري محمد خضر طليب، حزين محمود عبدالقادر عبدالرحيم، عبدالحميد محمد محمد على، حسام محمد حسين هلالي، محمد مصباح على محمد، محمد أحمد عيسى بدائرة الخارجة وباريس، وأحمد توفيق محمد حسين، أنور كمال الدين قاسم، محمد أحمد مصطفى سليمان، بدائرة الداخلة وبلاط والفرافرة وعاطف علوي بالدائرة الثانية، عاطف أنور محمد رضوان الدائرة الأولى، محمد ناصر الياس عباس، الدائرة الأولى، محمد أحمد سنوسي إبراهيم الدائرة الثانية، أحمد مجاهد محمد، الدائرة الثانية، أحمد فتحي محمد، الدائرة الثانية، محمد عبد الله، الدائرة الثانية، رضا فاروق محمد، الدائرة الثانية، حمدي محمد سيد سيدهم، الدائرة الثانية، حمدي عبد الله مبارز، الدائرة الثانية، حمدي محمد حسن، الدائرة الثانية.



