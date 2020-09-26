طريقة عمل الكانيلوني بأسهل الخطوات

طريقة عمل الكانيلوني من أكثر الوصفات التي تفضلها الكثير من السيدات ولاسيما هواة الطبخ، والكانيلوني نوع من المكرونة على شكل دائري وبيضاوي ويتم حشوها بالمكونات على حسب الرغبة.





طريقة عمل الكانيلوني

الكانيلوني من أنواع المكرونة التي يمكن إعدادها العجين الخاص بها في المنزل بخلاف أنواع المكرونة الاخرى، تعرفي على خطوات عمل عجين الكانيلوني خلال السطور التالية.





مقادير الكانيلوني :

1 كوب ونسق دقيق.

1 كوب ونصف لبن.

4 بيضات.

ربع ملعقة فلفل أسود.

نصف ملعقة ملح.

2 ملعقة كبيرة زيت.

الحشو :

ربع كيلو لحم مفروم.

2 بصلة مفرومة.

1 ملعقة صغيره ملح

1 ملعقة صغيره فلفل أسود

1 ملعقة كبيرة سمن، أو زيت

3 ملاعق صلصلة طماطم.

جبنة مبشورة.





طريقة عمل الكانيلوني :

1-قومي بخلط اللبن مع الدقيق والبيض في الخلاط الكهربائي لعمل العجين.

2- وبعد خلط المكونات قومي بتفصيتها جيدا بمصفاه في إناء أخر.

3- في مقلاة على النار، يوضع كمية من خليط العجين وتقلى بقليل من الزبد او السمن على شكل قرص ثم يرفع وتكرر الطريقة حتى إنتهاء الكمية.

4- يفرد قرص العجين ويوضع القليل من الحشوة، يلف وهكذا حتى انتهاء اقراض الكانيلوني.

5- قومي برص الكانيلوني في صينية بايركس.

6- في إناء مناسب ضعي اللحم المفروم مع البهارات حسب الرغبة حتى تمام النضج.

7- اضيفي اللحم المفروم على الكانيلوني في الصينية مع الصلصة ثم ترش الجبنة.

8- تدخل الصينية فرن ساخن، وتترك لتذوب الجبنة ثم تقدم.





طريقة عمل الكانيلوني باللحمة المفرومة طريقة عمل الكانيلوني باللحمة المفرومة من الأكثر الوصفات التي تقوم بإعدادها الأمهات لأسرتها في المنزل، حيث أنه لا يستغرق إلا بضع دقائق فقط في الحشو، ثم يتم إدخاله في الفرن حتى تمام النضج.

مقادير الكانيلوني : 1 كوب وربع دقيق. 1 كوب لبن. بيضة. فلفل أسود. ملح . لحمة مفرومة. سمن. قرفة. عصير طماطم . زنجبيل. ثوم مفروم. جبن موتزاريلا. بصل مفروم.

طريقة عمل كانيلونى باللحمة المفرومة : 1- قومي بوضع الدقيق مع اللبن والسمن والبيضة والملح والفلفل الأسود. 2- صب العجين على طاسة مسطحة. 3- تشويح اللحم المفروم مع البصل والبهارات على النار. 4- قومي بحشو الكانيلوني باللحم المفروم والصلصة. 5- رص الكانيلوني في صينية مزين بالجبن المبشورة. 6- يوضع الصينية في الفرن حتى تمام النضج.





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